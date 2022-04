Janusz Palikot da zarobić na alkoholach. Obiecuje pewny zwrot

Tenczynek Dystrybucja - spółka zarządzająca sprzedażą produktów firmowanych m.in. przez Janusza Palikota czy Kubę Wojewódzkiego - uruchomiła projekt "Inwestycje Palikota". Celem jest sfinansowanie ekspansji rynkowej i rozszerzenie portfolio produktów.

Z pierwszej transzy pakietów inwestycyjnych Tenczynek Dystrybucja chce pozyskać 11 mln zł. Środki zostaną po czasie zwrócone inwestorom z odpowiednią nadwyżką.

Górny limit inwestycji dla pojedynczego inwestora to 20 tys. zł. Horyzont czasowy inwestycji to 12 miesięcy, a odsetki wypłacane będą co miesiąc.

Spółka chce przeznaczyć środki pozyskane od inwestorów w dalszy rozwój.

Odsetki co miesiąc

Teraz przyszedł czas na inną formę inwestycji, w której od razu wiadomo, jaki będzie zwrot dla inwestora. Tenczynek Dystrybucja przygotowała kilka pakietów inwestycyjnych. Podstawą oprocentowania będzie wskaźnik inflacji bazowej (CPI), powiększony o procent zależny od sumy zainwestowanych środków.



Górny limit inwestycji dla pojedynczego inwestora to 20 tys. zł. Horyzont czasowy inwestycji to 12 miesięcy, a odsetki wypłacane będą co miesiąc.

Czytaj też: Firmy, które pozostały w Rosji, w Polsce płacą tylko symboliczny CIT



Zabezpieczeniem będzie zastaw na znaku towarowym Wyjebongo. Dodatkowymi benefitami dla inwestorów będą wybrane alkohole z portfolio Tenczynek Dystrybucja. Dla inwestycji powyżej 5 tys. zł przygotowano butelki z przedpremierowej partii wódki Popcorn, a powyżej 10 tys. zł dodatkowo 180 butelek piw z Browaru Tenczynek.



- Tenczynek Dystrybucja to rentowna spółka, która tylko w 2021 roku wygenerowała 4,3 mln zł zysku. Jej przewaga leży w szerokim portfolio, nie tylko alkoholi. Są to innowacyjne, najwyższej jakości produkty, oparte na trendach, impulsach i emocjach, z mocnym marketingiem, wspierane przez obecność największych nazwisk w Polsce. Posiadamy szerokie grono dostawców, również fabryki ze Słowacji, Czech, Hiszpanii czy Brazylii. BUH to pieniądz, wiemy doskonale jak go pomnażać, więc jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjny zwrot z tej inwestycji - mówi Janusz Palikot.

Inwestycja w szybki rozwój

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl