Janusz Palikot robi zrzutkę na whisky

Zarządzana przez Janusza Palikota Tenczyńska Okovita planuje crowdfunding, z którego chce pozyskać ponad 4,4 mln zł. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na uruchomienie produkcji oraz sprzedaży własnej marki whisky. Biznesmen planuje również giełdowy debiut Grupy Manufaktury Piwa Wódki i Wina, której częścią jest Tenczyńska Okovita.

Alkoholowy podbój Azji

Za sprawą stabilnej i pewnej lokaty kapitału whisky stało się pożądanym towarem także dla inwestorów. Rynek tego alkoholu jest w trakcie dynamicznego wzrostu. Według prognoz International Wine & Spirit Research (IWSR) udział rynku whisky super premium w Polsce wzrośnie do ok. 4 proc. całego rynku whisky, co będzie średnią europejską w 2025 roku.Pod koniec 2019 roku spółka uruchomiła program “Beczki Palikota”, w którym inwestorzy mogą rezerwować beczki pełne rzemieślniczej okowity oraz destylatu, który po trzech latach staje się whisky. Ceny beczek zaczynają się już od 4000 zł. W ciągu roku zarezerwowano ich już prawie 300.Zanim jeszcze whisky z Tenczynka będzie gotowa, spółka wprowadzi na rynek – w ramach programu Palikot Selekcja – szkocką whisky słodową mieszaną (blended malt whisky), wybraną jako wzorzec, na którym oprze się smak Whisky Palikota.Tenczyńska Okovita to prawdopodobnie pierwsza na świecie spółka, która tokenizuje whisky. Projekt wystartował 10 grudnia 2020 roku i do tej pory zakupy whisky w formie tokenów zrealizowało ponad 1100 osób, na kwotę niemal 1,5 mln złotych.Wraz z popularyzacją produktu whisky i jej tokenizacji pojawiła się szansa wprowadzenia projektu na rynek azjatycki. Whisky z Tenczynka – która powstanie w beczkach z profilem japońskim, a także polskim – będzie niebawem, jak zapowiada spółka w komunikacie, oferowana poza granicami Polski.Pod koniec 2019 roku Tenczyńska Okovita zebrała 4 180 000 zł w pierwszej zbiórce crowdfundingowej. Wówczas do Janusza Palikota dołączyło 1339 nowych wspólników. Środki z emisji zostały przeznaczone na powstanie tradycyjnej okowity, starzenie piw warzonych w Browarze Tenczynek i otwarcie taproomu.- Ponadto w tym roku planujemy IPO Grupy Manufaktury, której Tenczyńska Okovita jest ważnym ogniwem, co docelowo dostarczy naszym akcjonariuszom wartość m.in. w postaci płynności papierów wartościowych – dodał Janusz Palikot.Tenczyńska Okovita prognozuje, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 32,3 mln zł i zysk netto w wysokości 3,05 mln zł (ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła 1,5 mln zł, jak tłumaczy spółka to dlatego, że wprowadziła na rynek swoje produkty pod koniec roku, dlatego też nie raportuje zysku za 2020 r). W 2024 roku przychody mają wzrosnąć do 39,1 mln zł a zysk do 3,4 mln zł. Spółka deklaruje na swojej stronie internetowej, że jej intencją jest przeznaczanie na dywidendę 50-100 proc. zysku.