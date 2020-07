Janusz Piechociński: powyborcze zderzenie z rzeczywistością

W tej kampanii rozbudzono bardzo wielkie nadzieje. Zejście na ziemię może być bardzo bolesne – mówi w rozmowie z WNP.PL Janusz Piechociński, były wicepremier i były minister gospodarki.

- Mieliśmy do czynienia z klasyczną propagandą sukcesu, a jedyna gospodarcza dyskusja tej kampanii dotyczyła tego czy bon turystyczny ma być za 500, czy za 1000 zł. To wszystko sprawia, że naród nie jest gotowi ba przyjęcie do wiadomości, że sytuacja gospodarcza jest bardzo zła i będzie się pogarszała. Zejście na ziemie może okazać się bardzo bolesne – podkreśla były wicepremier, dodając, że to rozczarowanie będzie problemem także prezydenta, niezależnie od tego, czy potwierdzą się wyniki exit poll dające zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, czy też ostatecznie zwycięży jego rywal.Jego zdaniem to kryzys gospodarczy będzie najważniejszym wyzwaniem dla władz w najbliższych miesiącach. – Z górnictwem dociągnęliśmy do finału kampanii wyborczej na ostatnich oparach – mówi były wicepremier, dodając, że teraz najprawdopodobniej trzeba będzie podać parę gorzkich faktów i podjąć parę niepopularnych decyzji. – W to spowolnienie wchodziliśmy już wcześniej, koronawirus ukrył trochę jego skalę – twierdzi były wicepremier.- Co gorsza wmówiliśmy społeczeństwu w tej kampanii, że prezydent wszystko może – dodaje Janusz Piechociński, dodając, że wobec tych rozbudzonych w kampanii nadziei powyborcze zderzenie z rzeczywistością może okazać się bardzo przykre.