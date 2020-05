Janusz Steinhoff: Nadszedł czas weryfikacji

Spadamy z wysokiego konia – twierdzi w rozmowie z WNP.PL Janusz Steinhoff, minister gospodarki w latach 1997-2001, odnosząc się do prognoz spadku PKB. Wskazuje na ciążące w kryzysie zaniedbania. - Mam nadzieję na reedukację rządzących i rządzonych - mówi były wicepremier.

Przyjdzie nam się zmierzyć w tym roku z dużym deficytem sektora finansów publicznych – rzędu 10 proc. PKB. Dług publiczny według prognoz Komisji Europejskiej ma sięgnąć poziomu 58,5 proc. PKB co oznacza, że przekroczymy próg ostrożnościowy wynikający z ustawy o finansach publicznych o 3,5 punktu procentowego i niebezpiecznie zbliżymy się do progu konstytucyjnego.Ciążyć nam będą sprawy niezałatwione przez kryzysem. Myślę tu o energetyce obciążonej nieefektywnymi aktywami górniczymi, o braku (od pięciu lat!) polityki energetycznej państwa. Problemy górnictwa i ich przyczyny były znane już przed pandemią. Zaniedbania i zaklinanie rzeczywistości mszczą się m. in. wysokimi cenami hurtowymi energii, które rzutować będą na konkurencyjność całej polskiej gospodarki – teraz, kiedy nastał dla niej tak trudny czas.Mamy kolejne wersje tarcz antykryzysowych. To pańskim zdaniem efektywne narzędzia ochrony gospodarki?- Podobne pakiety wprowadziły u siebie inne państwa europejskie – to naturalny kierunek działań w tej wyjątkowej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że tarcze i inne mechanizmy pomocowe to środki publiczne. Jest dla mnie sprawą oczywistą, że powinny być kierowane przede wszystkim do branż, które w efekcie administracyjnych decyzji i ograniczeń związanych z pandemią utraciły większość swoich przychodów. Z decyzjami o skierowaniu pomocy do konkretnych podmiotów takich jak na przykład LOT, czy kolej nie ma więc powodu polemizować, tym bardziej, że nie mamy tu do czynienia z zakłóceniem wolnej konkurencji.Ważne i korzystne byłoby jednak przyjęcie na czas trwania pandemii i kryzysu jednolitych ramowych reguł obejmujących zasady przyznawania pomocy publicznej dla podmiotów gospodarczych w całej Unii Europejskiej.Warto tu wskazać na innego rodzaju pomysły pobudzenia odbudowującej się gospodarki. Forum Energii wraz z Konfederacją Lewiatan zaproponowało program wsparcia energetyki obejmujący takie obszary jak energooszczędność, rozbudowa i modernizacja sieci, rozszerzenie konkurencji na rynku energii i gazu czy wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 240 tys. nowych miejsc pracy, które miałyby powstać w związku z realizacją tego programu, to argument niezwykle istotny biorąc pod uwagę obecne zagrożenia polskiego rynku pracy.Jak ocenia pan reakcje polskiej przedsiębiorczości na pierwsze uderzenie kryzysu?- Polscy przedsiębiorcy zachowują się racjonalnie – jak na ekstremalne warunki, w których nagle się znaleźli. Martwi mnie jednak restrykcyjność niektórych decyzji niosących za sobą straty finansowe dla firm, koszty społeczne i ograniczające wpływy do budżetu.Nie rozumiałem na przykład motywów ograniczenia funkcjonowania wielkopowierzchniowych marketów budowlanych (bez próby podjęcia działań ograniczających ryzyko) przy jednoczesnej zapowiedzi uruchamiania przedszkoli.Stosunkowo dużo przepisów wynikających z epidemii jest niedopracowanych, pisanych i publikowanych w ostatniej chwili. Wobec takich decyzji ministra zdrowia martwić musi brak zdecydowanego głosu ministra gospodarki - tak, tu, jak wiemy, kompetencje są rozproszone na kilka resortów."Będzie dobrze" pocieszają się nawzajem Polacy. Pan nie podziela tego optymizmu…- Czekają nas trudne czasy, który przewartościują wiele ocen przeszłości i stworzą nowe ramy dla politycznego i gospodarczego działania. Polacy powinni oczekiwać już teraz rzetelnej oceny sytuacji i racjonalnych, wynikających z niej wniosków.Polski sukces ostatnich dekad, od którego w ostatnich latach tak chętnie odcinano kupony, nie wziął się z niczego. To efekt odwagi i konsekwencji transformacji naszej gospodarki prowadzonej przez kolejne rządy po 1989 roku oraz talentów i pracowitości naszych przedsiębiorców. Istotną rolę w tym procesie miała edukacja ekonomiczna społeczeństwa. Edukacja, której efekty szczególnie w ostatnim czasie często się niweluje na potrzeby bieżącej, zdominowanej przez socjotechnikę i populizm bezpardonową konkurencję polityczną. A przecież sukces polskich przemian gospodarczych dowodzi, że reguł rynku warto przestrzegać. Konsekwencją ich kwestionowania jest powrót do gospodarki PRL-u ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi.Mam nadzieję na reedukację rządzących i rządzonych. Ten kryzys może znieść - w skali europejskiej - całe klasy polityczne funkcjonujące z powodzeniem w czasie doskonałej koniunktury, unikające odpowiedzialnych decyzji, kwestionujące zasady i zdrowe mechanizmy gospodarcze, obiecujące gruszki na wierzbie, by budować na tym polityczny kapitał.Niech to będzie na koniec ten optymistyczny akcent, o który pan pytał.Rozmawiał: