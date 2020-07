Janusz Wojciechowski: wierzę, że Polska dostanie 700 mld zł z budżetu UE

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wyraził nadzieję, że nasz kraj otrzyma ponad 700 zł mld zł z unijnego budżetu w latach 2021 - 2027, co pozwoli na dalszy rozwój gospodarki. To są pieniądze, które mogą bardzo wiele zmienić w Polsce - mówił w środę na antenie Polskiego Radia Łódź (PRŁ) i TVP3 Łódź.

Dobiegają końca negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej (UE) na lata 2021 - 2027. Zdaniem komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wociechowskiego, strona polska dobrze daje sobie radę w rokowaniach budżetowych.

"Te propozycje Komisji Europejskiej (KE) wobec Polski to jest ponad 170 miliardów euro, czyli znacznie ponad 700 miliardów złotych. To są bardzo duże pieniądze i to są pieniądze, które mogą bardzo wiele zmienić w Polsce" - powiedział Wojciechowski.

Negocjacje się jeszcze nie zakończyły, ale są bardzo duże szanse, że rokowania zakończą się sukcesem. 170 mld dla Polski w tzw. perspektywie budżetowej 2021 - 2027 to jest oficjalne stanowisko KE wobec naszego kraju - przypomniał komisarz UE ds. rolnictwa. Wśród unijnych państw członkowskich jest kilka krajów, które mają wątpliwości, co do tak dużych środków m.in. dla Polski. To tzw. klub oszczędnych, czyli Szwecja, Dnia, Holandia oraz Austria, kraje te popiera Finlandia. Wiele się jednak zmieniło po kryzysie spowodowanym pandemią - mówił Wojciechowski.

"Wierzę, że te kraje zrozumieją, że w interesie całej Europy jest taki bardzo ofensywny plan, który pozwoli wyjść z tego kryzysu, pozwoli odbudować europejską gospodarkę. To jest w interesie wszystkich państw, bo przecież rynek jest wspólny. (...) Pieniądze europejskie nie są rozdawane jako jałmużna, to jest inwestycja we wspólną europejską przyszłość" - przekonywał Wojciechowski i dodał, że relatywnie, z powodu załamania gospodarczego, najwięcej mają dostać Hiszpania i Włochy, w kolejności są Francja i Polska.

Przypomniał, że Unia uruchamia Fundusz Odbudowy Gospodarczej (FOG), czyli dodatkowe 750 mld euro na zwalczanie skutków pandemii, z którego Polska ma nadzieję dostać jak najwięcej. Wojciechowski zapewnił jednocześnie, że, z powodu wprowadzenia FOG, inne środki m.in. na rolnictwo, na tzw. politykę spójności - wg. obecnych planów KE - nie będą zlikwidowanie ani ograniczane.