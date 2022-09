Japonia w kłopocie. Zdecydowała się na kroplówkę

Japonia po raz pierwszy od 1998 interweniowała na rynku walutowym, aby wesprzeć jena. Japońska walut od początku roku w stosunku do dolara osłabiła się o ponad 20 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wiceminister finansów Japonii Masato Kanda potwierdził dziennikarzom, że mają miejsce interwencje na rynku walutowym. Według niego rząd „podjął drastyczne środki, aby powstrzymać niepożądane osłabienie jena”.

Chodziło o umocnienie jena, tak aby spadł poniżej psychologicznej granicy 145 jenów za dolara. Tokio udało się to osiągnąć, po interwencji waluta Japonii była wyceniana na 142 jeny do dolara.

Japonia bardzo rzadko interweniuje na rynku walutowym w celu wsparcia jena. Ostatni raz miało to miejsce podczas azjatyckiego kryzysu finansowego w 1998 roku, kiedy japońska waluta narodowa była bliska 146 jenów za 1 dolara.

- W najlepszym razie działania te spowolnią tempo osłabienia jena – powiedział Bloombergowi Christopher Wong, analityk rynku walutowego w Oversea-Chinese Banking Corp. – Aby spadek waluty został zastopowany konieczna jest zmiana polityki monetarnej Banku Japonii – dodał analityk.

Japoński Bank Centralny w czwartek utrzymywał krótkoterminowe oprocentowanie depozytów banków komercyjnych w Banku Centralnym na minus 0,1 proc. rocznie, docelową rentowność dziesięcioletnich obligacji rządowych około zera.

Prezes Banku Japonii Haruhiko Kuroda powiedział podczas konferencji prasowej po zakończonym w czwartek posiedzeniu, że Bank Centralny nie planuje zaostrzania polityki i jest gotowy do dalszego łagodzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Poprzedni raz interwencja Banku Japonii miała miejsce w 2001 roku, ale wówczas chodziło o osłabienie jena, który umocnił się do 130 jenów za dolara.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl