Japonia wciąż największym wierzycielem świata, wyprzedza Niemcy i Hongkong

Według danych z końca 2020 roku Japonia z saldem aktywów zagranicznych wynoszącym 3,3 bln dolarów wciąż jest największym wierzycielem świata i utrzymuje tę pozycję od 30 lat – ogłosił we wtorek rząd w Tokio. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy i Hongkong.

Łączna wartość aktywów zagranicznych japońskiego rządu, firm i inwestorów indywidualnych wzrosła w poprzednim roku o 5,1 proc. do rekordowego poziomu 1146,13 bln jenów (10,5 bln dolarów). Zagraniczne zadłużenie Japonii powiększyło się natomiast o 7,6 proc. do 789,16 bln jenów (7,25 bln dolarów), co również jest rekordem.

W efekcie bilans aktywów zagranicznych Japonii obniżył się w 2020 roku o 0,01 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 356,97 bln jenów (3,3 bln dolarów). Był to pierwszy spadek odnotowany od 2017 roku, ale nie pozbawił Japonii pierwszego miejsca na liście państw-wierzycieli, które zajmuje ona nieprzerwanie od 30 lat - pisze agencja Kyodo, przytaczając dane ministerstwa finansów.

Wydaje się, że pandemia koronawirusa nie obniżyła w znaczący sposób apetytu na inwestowanie za granicą, a fundusze wpompowane w gospodarkę przez rządy i banki centralne w ramach odpowiedzi kryzysowej doprowadziły do wzrostu liczby transakcji zagranicznych - ocenił niewymieniony z nazwiska japoński urzędnik, cytowany przez Kyodo.

Według danych tej agencji na drugim miejscu w zestawieniu największych państw-wierzycieli znajdują się Niemcy z saldem aktywów zagranicznych wynoszącym 323,47 bln jenów (2,97 bln USD). Na kolejnych pozycjach są Hongkong z 223,09 bln jenów (2,05 bln USD) i Chiny kontynentalne z 222,83 bln jenów (2,048 bln USD).

