Japońska agencja potwierdza wysoki rating Polski

Japan Credit Rating Agency potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A" oraz w walucie krajowej na poziomie "A+" - podała agencja w poniedziałek w komunikacie. Perspektywy obu ratingów są stabilne.

W metodologii JCR rating długoterminowy w walucie obcej na poziomie "A" oznacza, iż istnieje wysoka pewność, iż dany podmiot będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania finansowe.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że zmiana ratingu w dającej się przewidzieć przyszłości jest mało prawdopodobna.

Skala ratingowa w metodologii JCR, od najwyższej, to: AAA (najwyższy poziom pewności co do zdolności do spłaty zobowiązań), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C (bardzo duże ryzyko niewypłacalności), LD (częściowa niewypłacalność), D (całkowita niewypłacalność). Od poziomu AA do B do ratingu może zostać dodany "+" lub "-", w zależności od siły oceny na danym poziomie skali (czyli AA+, AA, AA- itd.).

JCR rozpoczęła wydawanie ratingów dla Polski od "BBB+" w 2002 r. Rok później agencja podniosła długoterminową ocenę kredytową Polski w walucie obcej do "A-", a w 2013 r. do "A".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl