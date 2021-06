Jarocin: Zakończono budowę stacji odzysku azotu i fosforu ze ścieków

Zakończono budowę stacji odzysku surowców z osadów ściekowych w Cielczy. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie stacja w oczyszczalni ścieków – poinformował w czwartek PAP burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy w gminie Jarocin dokonano w czwartek odbioru instalacji do odzysku azotu i fosforu z osadów pościekowych. To jeden z elementów nowoczesnej stacji odzysku surowców, która - jak powiedział burmistrz - ostatecznie ruszy w kwietniu 2022 r. Do zakończenia budowy pozostała stacja hydrolizy do osadów ściekowych.

W obiekcie z osadów ściekowych odzyskiwane będą surowce do produkcji nawozów oraz biogaz.

"Pozyskiwany fosfor nie będzie zatruwał rzek, a dalej morza, lecz zostanie wykorzystany do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach" - wyjaśnił Pawlicki.

Modernizacja oczyszczalni pomoże też w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali mieszkańcy. "Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji obiektów" - powiedział burmistrz. Całkowity koszt inwestycji to ponad 110 mln zł.

Jak przypomniał Adam Pawlicki, modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin". Łączna wartość całego projektu to blisko 256 mln zł. Na wykonanie przedsięwzięcia PWiK w Jarocinie pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.

