Jarosińska-Jedynak: Będziemy chcieli przedstawić KE Krajowy Plan Odbudowy z końcem roku

Będziemy chcieli jak najszybciej, nawet z końcem roku przedstawić, Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Liczymy, że na początku przyszłego roku unijne pieniądze trafią do gospodarki.

W ramach pomocy gospodarce mają do polskiej gospodarki być wpompowane 57 mld euro.

W ramach nowego instrumentu finansowego, który został zaproponowany przez Komisję Europejską - Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - Polska może otrzymać 57 mld euro. "W tej chwili Ministerstwo Polityki i Funduszy Regionalnych pracuje nad Krajowym Planem Odbudowy, ponieważ jest to dokument niezbędny do tego, aby można było ubiegać się o to wsparcie" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że są to pieniądze, które mają być wykorzystywane na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii, "ale również zapobieganie, tworzenie tarczy ochronnej na ewentualne późniejsze wystąpienie skutków (pandemii) bądź innego kryzysu".

Ostateczny termin na przygotowania Krajowego Planu Odbudowy, jaki wyznaczyła KE to 31 kwietnia 2021 r. - przypomniała minister. "Ale razem z Krajowym Planem Odbudowy musi być przedstawiony dokument dotyczący reform, które będą realizowane w danym państwie członkowskim" - wyjaśniła.

"Rozpoczęliśmy już nieformalne konsultacje z KE dokumentu, który przygotowaliśmy" - wskazała. Według Jarosińskiej-Jedynak do resortu wpłynęło 2,5 tys. propozycji przedsięwzięć, z tego po wstępnej weryfikacji pozostało 1,2 tys. projektów, "które są w tej chwili oceniane przez osiem grup roboczych w różnych sektorach, jak transport, cyfryzacja, zdrowie, rozwój regionalny".

"Po ocenie tych projektów będziemy chcieli przedstawić je Komisji Europejskiej do wstępnej weryfikacji, żeby jak najszybciej, nawet z końcem roku, przedstawić, może nie ostateczny, ale na 99 proc. gotowy Krajowy Plan Odbudowy" - wskazała Jarosińska-Jedynak.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej przypomniała, że nie ma jeszcze wszystkich aktów prawnych dot. KPO po stronie KE. "Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia, ostateczne wytyczne, tak, aby już w naszym Krajowym Planie Odbudowy dokonywać tylko kosmetycznych poprawek, jak te regulacje się pojawią" - powiedziała.

Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że KE ma trzy miesiące na ocenę takiego planu, w zależności od tego, kiedy złożą go wszystkie państwa członkowskie. "Ponieważ KE mówiła, iż zależy jej na tym, żeby te środki trafiły szybko do gospodarki, nam też na tym bardzo zależy, to liczymy, że z początkiem przyszłego roku te pieniądze już będą" - wskazała.