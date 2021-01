Jarosińska-Jedynak: Do końca kwietnia trzeba przedstawić Krajowe Plany Odbudowy

Do końca kwietnia państwa UE mają przedstawić Krajowe Plany Odbudowy, potem będą one negocjowane z Komisją Europejską - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Środki z Europejskiego Planu Odbudowy powinny do nas trafić w br. - dodała.

Wiceminister wskazała, że poza trwającymi już konsultacjami społecznymi Umowy Partnerstwa, które mają się zakończyć 22 lutego, MFiPR szykuje się też do konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. "Chcielibyśmy ten proces rozpocząć za dwa - trzy tygodnie" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Zaznaczyła, że KPO ma zostać jak najszybciej przekazany Komisji Europejskiej. Przypomniała, że w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, Polska może skorzystać z około 57 mld euro w postaci grantów i pożyczek. Środki te - jak zaznaczyła - będą miały ogromne znaczenie dla tempa powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu.

"Pieniądze z tego instrumentu powinny być uruchamiane w maksymalnie prosty sposób, ale już teraz widzimy, że wymogi stawiane przez Komisję Europejską sprawiają, że może to wcale nie być szybkie i łatwe do pozyskania wsparcie" - powiedziała.

Jak mówiła, państwa członkowskie do końca kwietnia mają przedstawić swoje Krajowe Plany Odbudowy, a następnie będą one negocjowane z KE. Zaznaczyła, że Komisja ma na decyzję dwa miesiące. "Zakładamy, że termin ten zostanie dotrzymany i środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności popłyną jeszcze w tym roku" - wskazała.

Zaznaczyła jednak, że w dalszym ciągu brakuje rozporządzeń unijnych potrzebnych do ich uruchomienia. Wiceminister dodała, że resort funduszy i polityki regionalnej przeprowadził już kilkanaście spotkań roboczych z przedstawicielami KE, "w ramach których uzgadnialiśmy kształt reform i obszary wsparcia". Obecnie - jak zaznaczyła - "dopracowujemy jeszcze szczegóły w zakresie wskaźników określających tzw. efektywność wykorzystania tych pieniędzy".

Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, czyli wartego 750 mld euro programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Warunkiem uzyskania wsparcia z Funduszu Odbudowy jest nie tylko wskazanie konkretnych inwestycji, które pomogą wrócić na odpowiednie tory rozwoju, ale przede wszystkim wskazanie reform. Wiceminister podkreśliła, że istotne jest, aby działania realizowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy były spójne z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu i Polityką Ekologiczną Państwa do 2030 roku.