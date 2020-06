Jarosińska-Jedynak: fundusze UE pomagają firmom przetrwać kryzys

Dotacje z funduszy unijnych, m.in. na dopłaty do wynagrodzeń oraz kapitał obrotowy pomagają firmom przetrwać trudny okres po koronawirusie - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej w środę w fabryce mebli w Łomiankach.

Szefowa MFiPR wraz z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg odwiedziła zakład Accord Studio Mebli, który korzysta z tego wsparcia.

Jarosińska podkreśliła, iż działalność firmy to dowód, że tarcze antykryzysowe oraz dofinansowanie z funduszy UE, czyli tzw. Funduszowy Pakiet Antywirusowy odnoszą skutek. Oceniła, że w zagrożonych zakładach ważna jest solidarność pracodawców i pracowników, którzy godzą się na obniżkę pensji, by utrzymać firmę. "Taką solidarnością wykazali się też marszałkowie województw z rządem RP, tworząc jeden pakiet dofinansowania dotyczący dopłat do wynagrodzeń" - mówiła, dodając, że wartość pakietu wynosi 2,6 mld zł w ramach funduszy europejskich.

"Dzięki temu mówimy dzisiaj o wsparciu w 577 tys. miejsc pracy ze środków europejskich przy współpracy z przedsiębiorcami" - powiedziała. Zaznaczyła, ze wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów, a przedsiębiorca musi dołożyć środki do tego komponentu.

Jarosińska-Jedynak mówiła także o możliwości uzyskania dotacji na kapitał obrotowy z funduszy UE.

"Wszędzie gdzie dzisiaj lokujemy środki w gospodarkę, w inwestycje, są to środki antykryzysowe, które będą pracować i przysparzać dobrych efektów na przyszłość" - podkreśliła.

Właściciel i prezes firmy Accord Studio Mebli Janusz Gniazdowski przyznał, że z powodu koronawirusa, który "tąpnął całą gospodarką", ucierpiała również jego firma.

Zaznaczył, że po rozmowach z załogą "solidarnie" zapadła decyzja, by obniżyć w zakładzie część wynagrodzeń na trzy miesiące. Wyraził nadzieję, że sytuacja wróci do normy już w tym miesiącu. "Perspektywa zamówień jest niezła. Mam nadzieję, że będą nowe zlecenia, które pozwolą nam przetrwać" - wskazał.

Gniazdowski zaznaczył, że jego firma skorzystała ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, m.in. dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami społecznymi. "W przyszłym tygodniu mamy zamiar złożyć następne wnioski o dofinansowanie, co w dużej mierze pozwoli nam na przetrwanie w tych ciężkich czasach" - powiedział.

Jak przypomniała minister Jarosińsk-Jedynak w pakiecie MFiPR, wspierającym rządową tarczę antykryzysową, są dotacje na działalność obrotową dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki dla średnich firm, o które będzie można ubiegać się od połowy czerwca, to łącznie 2,5 mld złotych. Wnioski na dotacje będzie można składać do 31 lipca 2020 roku. Ich naborem zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc będzie udzielana do końca roku.