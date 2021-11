Jarosińska-Jedynak: każdy start-up jest wart, aby w niego zainwestować

Każdy start-up jest wart tego, aby w niego zainwestować – zaznaczyła w piątek w podrzeszowskiej Jasionce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zapewniła, że MFiPR wspiera i będzie wspierać start-upy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wzięła w piątek udział w panelu dyskusyjnym "Czas na start-up. Wkład innowacyjnych projektów w unowocześnienie gospodarki" w ramach drugiego dnia tegorocznego Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.

Oceniła, że choć innowacyjny profil działalności startupów jest często obarczony wysokim ryzykiem, w efekcie czego relatywnie niewielki odsetek z nich osiąga dojrzałość, to realizując swoje innowacyjne projekty start-upy pobudzają gospodarkę.

"Nawet jeżeli start-up nie przetrwa próby czasu i nie będzie mógł dalej prowadzić swojej działalności to i tak to, co udało się wykreować, stworzyć przez czas jego działalności, będzie miało odzwierciedlenie w gospodarce każdego regionu, lokalnej czy nawet globalnej" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Zauważyła, że to, w jaki sposób start-upy zaczynają kreować swoją przyszłość, jak współpracują z jednostkami naukowymi, uczelniami, z firmami, które już są umocowane na rynku, pozwala im na realizację dobrych biznesów, innowacyjnych pomysłów.

"Ja uważam, że każdy start-up jest wart tego, aby w niego zainwestować, aby sprawdzić możliwości realizacji danego przedsiębiorstwa, danego podmiotu start-upowego, który się tworzy, bo zawsze będzie on miał pozytywny wpływ na gospodarkę danego regionu, niezależnie od tego czasu, w którym będzie on funkcjonował" - oceniła wiceminister.

Pytana o rodzaje wsparcia dla start-upów, jakie przygotował resort w nowym okresie programowania zapewniła, że MFiPR będzie kontynuować wsparcie w ramach "Platformy startowe dla nowych pomysłów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Jej zdaniem ten rodzaj wsparcia cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zachęcała też do skorzystania z konkursu realizowanego w ramach Programu Polski Wschodniej Platformy Startowe, gdzie start-upy otrzymają wsparcie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, m.in.: informatyczne, inżynieryjne, marketingowe, księgowe, opiekuna merytorycznego, techniczne, prawne, czy pomieszczenie, gdzie mogą realizować swój biznes.

Podkreśliła, że takie wsparcie jest potrzebne szczególnie w tym początkowym okresie rozwoju biznesu.

Kolejnym rodzajem wsparcia powstawania i rozwoju start-upów będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) (następca programu Inteligentny Rozwój), który zapewni wsparcie kapitałowe, zarówno na etapie przed rozpoczęciem działalności, wczesnego rozwoju jak i późniejszej ekspansji, a także wsparcie poprzez m.in. anioły biznesu, fundusze Venture Capital.

Pozytywnie o start-upach, ich wkładzie w rozwój gospodarki wypowiadał się także uczestniczący w panelu marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

Zapowiedział kontynuację dotychczasowych "dobrych praktyk" wspierających i poszukiwanie nowych obszarów, z których korzystałyby start-upy.

Wskazał m.in. na podpisanie, tuż przed rozpoczęciem panelu dyskusyjnego, porozumienia dotyczącego powołania Klastra Technologii Kosmicznych.

"Czeka nas dużo eksperymentów, dużo działań innowacyjnych z tym obszarem związanych. Start-upy to takie swoiste drożdże dla gospodarki. Jeżeli Podkarpacie dziś jest innowacyjne i zamierza ten poziom innowacyjności podtrzymywać bardzo wysoko, a tak mamy zapisane w strategii (rozwoju województwa), to musimy wspierać tych, którzy do innowacyjności się przysłużą za rok, za dwa, czy za pięć, jeżeli obronią się na rynku" - przekonywał Ortyl.

Pytany o instytucje otoczenia biznesu powołane do wsparcia start-upów marszałek woj. podkarpackiego zauważył, że tworzenie ekosystemu wspierania innowacji, start-upów musi być budowany przez samorząd woj. podkarpackiego.

"To jest właśnie nasz obowiązek. My mamy stwarzać warunki do rozwoju gospodarczego, do rozwoju innowacji, do funkcjonowania start-upów. Mamy tworzyć otoczenie, w którym będzie możliwe wsparcie dla tych firm. Musimy tworzyć otoczenie, które będzie posiadało pewne instrumentarium finansowe, które jest istotne i ważne dla innowacji, dla start-upów" - wskazywał Ortyl.

Wśród takich instytucji wymienił Podkarpacki Fundusz Rozwoju, który dysponuje instrumentami pożyczkowymi, gwarancyjnymi, pomagającymi i start-upom i już działającym na rynku firmom; Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, a także Podkarpackie Centrum Innowacji.

"Jeżeli patrzymy na innowację, na ten nowoczesny sposób podejścia do tego rozwoju, to nie możemy, jako samorząd, nie stosować tych innowacyjnych instytucji, a taką jest właśnie Podkarpackie Centrum Innowacji, które wspiera łączność między biznesem a nauką, uczelniami, które w tym procesie uczestniczą" - zaznaczył marszałek Ortyl.

W panelu wziął udział także prezes PARP Mikołaj Różycki, prezes start-upu Mediprintic Andrzej Zakręcki oraz Marcin Pytel z EdTechHub Ventures.

W Jasionce k. Rzeszowa w piątek, w ramach drugiego dnia tegorocznego Kongresu 590, odbyły się debaty eksperckie na kluczowe dla polskiej gospodarki tematy. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. perspektywy rozwoju zaawansowanych technologii czy wkład innowacyjnych projektów w unowocześnienie gospodarki.

Kongres 590 swoją nazwę wziął od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie firmy. Jego celem jest promowanie polskiej gospodarki.

