Jarosińska-Jedynak: KE ma dwa miesiące na rozpatrzenie polskiego wniosku o płatność z KPO

Od złożenia wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy Komisja Europejska ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie - powiedziała w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, iż nie ma informacji z Brukseli, że kamień dotyczący sądownictwa nie został zrealizowany.

Wiceminister w wywiadzie dla TVP Info, wskazała, że Polska cały czas jest w trakcie realizacji procedury uruchomienia środków z KPO. Zaznaczyła, że wysłanie pierwszego wniosku o płatność z KPO może nastąpić po podpisaniu przez Polskę i Komisję Europejską ustaleń operacyjnych, czyli liczącego ponad 350 stron dokumentu technicznego, który m.in. określa, jakie dokumenty należy przedłożyć na potwierdzenie realizacji kamieni milowych. Przypomniała, że Polska złożyła taki dokument 28 października br. Zaznaczyła jednak, że trudno określić, kiedy nastąpi podpisanie ustaleń operacyjnych, ponieważ KE nie ma w tej kwestii żadnych wyznaczonych terminów. "Zakładamy, że będzie to jak najszybciej, tak, żebyśmy mogli jeszcze w listopadzie ten wniosek przesłać do Komisji" - powiedziała. Dodała, że "wszystko zależy od tempa prac w Brukseli".

Wiceminister mówiła, że stronie polskiej zależy, by wniosek o płatność był dobrze przygotowany, tak, żeby po jego złożeniu i weryfikacji przez KE "nie było już żadnych wątpliwości i aby środki z KPO jak najszybciej trafiły do budżetu". Zaznaczyła, że "od złożenia wniosku o płatność Komisja ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie".

Pytana o kamienie milowe dotyczące reformy sądownictwa, powiedziała, że "w naszej ocenie (...), zostały one spełnione poprzez ustawę prezydencką. Dzisiaj jesteśmy w dialogu z KE, tłumacząc w jaki sposób nasze działania będą realizowane" Dodała, że "zatwierdzenie tego kamienia milowego może nastąpić dopiero wówczas, gdy złożymy wniosek o płatność, ponieważ dopiero wówczas KE formalnie może powiedzieć, czy dany kamień jest spełniony czy nie". Powiedziała również, że dzisiaj nie ma żadnych negatywnych informacji ze strony Brukseli, "że dany kamień milowy nie został zrealizowany". "Negatywnej bądź pozytywnej opinii spodziewamy się dopiero po złożeniu wniosku o płatność" - dodała.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

