Jarosińska-Jedynak: KE zatwierdziła 1,4 mld zł dla MŚP

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie prawie 1 mld 400 mln zł dla firm z sektora MŚP na szybką pomoc przy wychodzeniu z pandemii - poinformowała we wtorek Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Mamy decyzję KE na świeże, antycovidowe pieniądze, które w pierwszej kolejności trafią do firm w związku z tym, że one najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. I jest to takie pierwsze zatwierdzenie dla Polski w ramach instrumentu REACT-UE. Dotyczy programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. Są to środki z nowej perspektywy 21-27, ale dotyczą jeszcze programu, który wdrażamy w perspektywie 14-20" - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziennikarzom.

"Dzisiejsza decyzja Brukseli pozwoli zrobić nam duży krok w wychodzeniu ze skutków pandemii. Te fundusze zostaną uruchomione po ratyfikacji decyzji o Zwiększeniu Zasobów Własnych UE przez wszystkie państwa członkowskie" - wskazała.

Jak dodała, ten pakiet środków - 1,4 mld zł, stanowi element 770 mld zł wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"W ramach instrumentu REACT-UE dla Polski będzie przeznaczonych ok. 7 mld 400 mln zł. Mają to być środki na szybkie wsparcie gospodarki na wychodzenie z pandemii" - opisywała.

