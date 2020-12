Jarosińska-Jedynak: Krajowy Plan Odbudowy do akceptacji w I kwartale 2021 r.

Krajowy Plan Odbudowy będzie przedstawiony do akceptacji Komisji Europejskiej po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur, prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 roku - poinformowała wiceszefowa resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Krajowy Plan Odbudowy będzie przedstawiony do akceptacji Komisji Europejskiej po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur, prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku" - poinformowała wiceminister resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podano, Plan będzie zawierał zobowiązania do realizacji reform i odpowiadających im inwestycji, tak jak np. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, uzupełnienie sieci drogowej, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw czy zmniejszenie śladu węglowego.

"Niezbędne są też działania w obszarach, na których kryzys związany z pandemią odcisnął największe piętno. Działania to mają sprzyjać zwiększaniu spójności terytorialnej" - dodała wiceminister.

Jak oceniła Jarosińska-Jedynak, wszystkie działania, które Polska zaproponuje, będą zwiększały spójność i łagodziły także skutki kryzysu.

Podkreśliła, że unijny Fundusz Odbudowy ma się przyczynić do ożywienia i pobudzania wzrostu potencjału gospodarek Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19, a projekty realizowane w ramach KPO mają dawać trwałe i długookresowe efekty, które będą spójne z europejskim zielonym ładem.

W ramach Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo. Przygotowanie KPO koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), ale w prace zaangażowane są inne resorty, regiony, interesariusze społeczni, gospodarczy oraz eksperci zewnętrzni. Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy, musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja Europejska ma dwa miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO.