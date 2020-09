Jarosińska-Jedynak: nacisk na środki dla przedsiębiorców na innowacje i automatyzację

W wymogi odbudowy gospodarki po pandemii wpisują się środki unijne na innowacje, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, a także wzmacnianie niezależności produkcyjnej – mówiła w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister funduszy i polityki regionalnej wzięła udział w dyskusji Forum Ekonomicznego poświęconej europejskiej gospodarce po pandemii. Pytana o kontekst kierunkowania funduszy europejskich dla przedsiębiorców w odniesieniu do potrzeb odbudowy gospodarki po pandemii oceniła, że po błędach poprzednich perspektyw unijnych funkcjonuje już inne podejście do ich wydawania.

"Realizujemy inwestycje nie dlatego, że są pieniądze, ale że są potrzeby, które wynikają ze strategii opracowywanych od najniższego poziomu gminy, przez wojewódzkie, po opracowane na poziomie krajowym. Więc ukierunkowanie środków jest coraz bardziej szyte na miarę" - zdiagnozowała Jarosińska-Jedynak.

"Jeśli chodzi o przedsiębiorców w ramach środków, które zostały wynegocjowane, jeszcze nie zatwierdzone, (…) na nową perspektywę dla przedsiębiorców planujemy realizację inwestycji w ramach celu dotyczącego bardziej inteligentnej Europy - mówimy o kwestiach związanych z kreowaniem innowacji, pracami badawczo-rozwojowymi, poszukiwaniem rozwiązań, które będą powodowały, że nasi przedsiębiorcy będą konkurencyjni na rynkach międzynarodowych" - wskazała.

Działania te będą wdrażane na poziomie krajowym, w krajowym programie dotyczącym inteligentnego rozwoju i badań, a także regionalnym - w regionalnych programach operacyjnych. Minister przypomniała tu, że zarówno na szczeblu regionów, jak i kraju wypracowano i zweryfikowano już w obecnej perspektywie finansowej inteligentne specjalizacje, wskazujące poszczególne potencjały.

Zastrzegła, że innowacje mają być wspierane możliwie w modelu otwartym, z możliwością realizacji i zakończenia bez konsekwencji dla przedsiębiorców tych projektów, które np. nie będą mogły być realizowane do końca wobec braku efektów.

"Na pewno chcielibyśmy też położyć duży nacisk na kwestie związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych - pandemia pokazała, jak te kwestie automatyzacji procesów wykorzystywać. Na pewno cyfryzacja to jest ten obszar, który powinien być wzmacniany, bo jeszcze są w nim obszary, które wymagają wsparcia" - wymieniała Jarosińska-Jedynak.

"I na pewno musimy pracować nad łańcuchem dostaw tak, abyśmy stawali się niezależni, ponieważ pandemia pokazała, że ta niezależność jest bardzo istotna - te obszary będą kreowane przez nas w ramach programów przygotowywanych na nową perspektywę" - skonkludowała minister funduszy.

Pytana, czy widzi ryzyko nieskompletowania środków na odbudowę po koronawirusie Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że nie zakłada zmian w dotychczasowych ustaleniach dotyczących np. wartości 750 mld euro w narzędziu Next Generation EU. Zastrzegła natomiast, że podział między poszczególne kraje może być jeszcze rewidowany na podstawie wskaźników z innych metod rachunkowych.

"Może okazać się, że państwa, które ucierpiały mniej w wyniku pandemii i jej negatywnych skutków, mogą otrzymać tych środków mniej, ale tu nie zakłamujmy rzeczywistości i nie mówmy, że jest gorzej, niż jest. (…) Pracujemy nad tym, co zostało wynegocjowane i rozstrzygnięte na lipcowym szczycie Rady Europejskiej. (…) Zakładam, że to, co zostało wynegocjowane i przyjęte na szczycie Rady Europejskiej, zostanie też zatwierdzone przez Parlament Europejski" - zadeklarowała.