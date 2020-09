Jarosińska-Jedynak: naszym zadaniem jest ułatwienie realizacji innowacyjnych pomysłów

Naszym zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom realizacji innowacyjnych pomysłów – mówiła w poniedziałek na Welconomy Forum w Toruniu szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że polska gospodarka musi złapać wiatr w żagle i wykorzystać środki na walkę z kryzysem pandemicznym.

Minister mówiła podczas panelu inaugurującego XXVII edycję forum gospodarczego Welconomy w Toruniu o tym, że przed administracją rządową stoi wyzwanie zaprojektowania całego systemu wdrażania środków z rozpoczynającej się niedługo kolejnej perspektywy finansowania unijnego.

Oceniła, że w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 inwestowanie w innowacyjność może stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.

"Naszym zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom realizacji innowacyjnych pomysłów" - oceniła Jarosińska-Jedynak. Dodała, że to projekty, których "troszkę się boimy, bo to coś nowego, coś, co może się nie udać".

"Nasza w tym głowa, jako rządu, jako MFiPR, żeby dać państwu możliwość elastycznej realizacji projektu. Tak, abyście chcieli państwo podejmować ryzyko realizacji innowacyjnych przedsięwzięć" - podkreśliła.

Jej zdaniem bardzo ważne jest wykorzystanie momentu, który nadchodzi, pozytywna odpowiedź na prognozy dotyczące tego, iż Polska jako kraj dobrze poradzi sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii. "Wykorzystajmy ten moment, złapmy wiatr w żagle, wykorzystajmy środki, które są do tego przeznaczone i bądźmy konkurencyjni" - mówiła do uczestników kongresu Jarosińska-Jedynak.