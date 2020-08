Jarosińska-Jedynak: nie będzie problemów z absorpcją środków z UE

Z absorpcją problemów nie będzie, jesteśmy liderem w wykorzystaniu środków europejskich – powiedziała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas rozpoczętego w poniedziałek w Gdyni III Forum Wizja Rozwoju.

Do Polski trafi z UE około 57 miliardów euro grantów i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli tzw. europejskiego planu odbudowy. Podstawą uruchomienia tych pieniędzy jest przedstawienie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

"Pojawia się fundusz odbudowy, czyli ten program, który ma pobudzać gospodarkę po kryzysie. Ma stanowić koło zamachowe do rozpędzenia gospodarki. Teraz pracujemy nad tym, jak, na co i gdzie te środki powinny się pojawić. Do Krajowego Planu Odbudowy wpłynęło ponad 2 tysiące pomysłów z poszczególnych resortów, teraz jeszcze wyzwanie przed marszałkami województw, aby przedstawić te przedsięwzięcia z poziomu regionalnego" - powiedziała Jarosińska-Jedynak, która była jednym z prelegentów debaty pt. "Tarcza antykryzysowa jako element nowego ładu gospodarczego".

Zapewniła, że nie będzie żadnych problemów z pozyskaniem środków unijnych. "Pewnie możemy się martwić, że tych środków będzie znowu za mało" - dodała.

"Na pewno chcemy podążać w stronę cyfrowej gospodarki, automatyzacji procesów u przedsiębiorców tak, aby przebiegały one sprawniej, szybciej i efektywniej. Ale oczywiście są też te wszystkie kwestie związane z +zieloną gospodarką+, transformacją energetyczną - tutaj Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 3,5 mld euro dla naszego kraju - też jesteśmy największym beneficjentem tego funduszu" - mówiła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów, Piotr Patkowski podkreślił, że w parze z inwestycjami publicznymi i państwowymi muszą iść inwestycje prywatne.

"Skłonić prywatnych przedsiębiorców do tego, żeby oni w czasach niepewności chcieli inwestować, to zadanie 10, 20 razy trudniejsze niż danie miliarda złotych na budowę takiej czy innej drogi ekspresowej. I zadaniem na ten rok jest m.in. zaproponowanie pakietu ustaw wspólnie z ministrem rozwoju, który przyciągnie inwestycje zagraniczne do Polski" - ocenił.

Prezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Zbigniew Krysiak chwalił władze za działania gospodarcze podjęte w czasach epidemii koronawirusa.

"Rozwiązania zaproponowane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego cechowała wysoka intuicja. Ja bym tu, naprawdę, nie wyłączał Opatrzności Bożej. Bo my nie mieliśmy żadnego modelu ekonomicznego. I te wszystkie instrumenty dały taki efekt, że jesteśmy mistrzami świata, bo jeśli chodzi o najniższy spadek PKB, to jesteśmy najlepsi" - dodał Krysiak.

Podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wystąpi ponad 450 prelegentów. Eksperci ze świata biznesu i polityki oraz przedstawiciele nauki przez dwa dni będą dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Rozmowy odbędą się w panelach podzielonych na kilkanaście bloków tematycznych, dotyczących m.in. edukacji zawodowej, energetyki, automatyzacji i robotyzacji polskiego biznesu, szeroko rozumianego rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestycji, takich jak np. przekop Mierzei Wiślanej, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Specjaliści pochylą się również nad problemami związanymi z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą wskutek epidemii koronawirusa.

