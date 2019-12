Jarosińska - Jedynak: o dostępności pamiętajmy nie tylko od święta, ale każdego dnia

O zwiększaniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami pamiętajmy nie tylko od święta, ale też każdego dnia - zaznaczyła minister finansów i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak, składając życzenia świateczne m.in w języku migowym.

W przesłanych w poniedziałek życzeniach świątecznych minister podkreśliła, że przełamywanie barier to często nie sprawa przepisów, procedur czy pieniędzy, ale myślenia o dostępności. "Kilka wspólnych prób pokazuje jak łatwo dotrzeć z kolędą także do osób niesłyszących. Pokazujemy w ten sposób, jak niewielki wysiłek potrzebny jest by włączyć do "normalnego" życia osoby z niepełnosprawnościami. O dostępności pamiętamy nie tylko od święta, ale każdego dnia - podkreśla cytowana w informacji Jarosińska-Jedyna. Dodała, że "my migamy w pracy, bo nie migamy się od pracy".

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. To bogaty zestaw przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, usuwających bariery architektoniczne w dostępie do przestrzeni publicznej, ale też prawne i mentalne, pozwalające w pełni włączyć te osoby do życia społecznego czy zawodowego, a nie rzadko też rodzinnego. Święta to dobry czas by przypomnieć o potrzebach ludzi doświadczających różnego rodzaju ograniczeń w najprostszych nawet życiowych sytuacjach.

"Naszą kolędą dajemy sygnał do działania wszystkim tym, którzy dostępność traktują jako należne prawo a nie przywilej" - powiedziała minister życząc wszystkim dobrych świąt i szczęśliwego Nowego Roku w języku migowym.