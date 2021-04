Jarosińska-Jedynak o programie dla Polski Wschodniej: wsparcie na podnoszenie konkurencyjności

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to dodatkowe wsparcie dla regionów na podnoszenie ich konkurencyjności, by regiony te dorównywały rozwojem pozostałym regionom w Polsce - podkreśliła w czwartek wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wzięła ona udział w wysłuchaniu publicznym, które odbywa się w czwartek online w ramach kończących się konsultacji społecznych tego programu.

"Zależy nam na tym, aby program był dostosowany do rzeczywistych potrzeb, które obejmują region Polski wschodniej, (...) tak aby program ten, środki te odpowiadały na potrzeby, które są dzisiaj najistotniejsze, które będą odpowiadać na to, co zostało spowodowane pandemią COVID-19, ale również będą tworzyć taki fundament pod budowanie odporności i na przyszłe kryzysy" - mówiła wiceminister do uczestników wysłuchania.

Zaznaczyła, że chodzi też o to, aby to dodatkowe wsparcie dla regionów, które będą korzystać z programu, służyło podnoszeniu ich konkurencyjności. "(...) aby regiony z Polski wschodniej dorównywały swoim rozwojem, swoim PKB, pozostałym regionom w Polsce, nie tylko w Polsce, bo również w Unii Europejskiej i na tym nam najbardziej zależy" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przypomniała, że ponadregionalny program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja dwóch poprzednich programów, które były realizowane w latach 2007-2013 ( Rozwój Polski Wschodniej) i 2014-2020 (Polska Wschodnia).

Dotąd z tych programów korzystało pięć regionów: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Z programu na lata 2021-2027 oprócz tych pięciu będzie też korzystać także mazowieckie - oprócz Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027) ma wynieść 2,5 mld euro (ok. 11,4 mld zł) - podało ministerstwo funduszy. Ministerstwo informowało już też wcześniej, że główny cel programu to wyrównywanie poziomu rozwoju tych regionów, które wciąż należą do mniej rozwiniętych. Wiceminister mówiła, że ma się to odbywać przez wspieranie przedsiębiorczości, transportu, turystyki, ekologicznego transportu w miastach, kultury.

Ministerstwo funduszy podkreśla także, że na wsparcie będą mogły liczyć uzdrowiska, duże, ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe, młode firmy.

Jarosińska-Jedynak podsumowała, że w konsultacjach programu dla Polski Wschodniej wpłynęło ok. 400 uwag, opinii z różnych środowisk.

