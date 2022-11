Jarosińska-Jedynak: pierwsze konkursy na środki UE na lata 2021-2027 będą rozpisane na przełomie I i II kw. przyszłego roku

Zakładam, że pierwsze konkursy na środki UE na lata 2021-2027 będą rozpisane na przełomie I i II kw. przyszłego roku - powiedziała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że fundusze na infrastrukturę tradycyjną zostały ograniczone.

W środę podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, wiceszefowa MFiPR przedstawiła stan negocjacji z Komisją Europejską na temat krajowych i regionalnych programów operacyjnych dotyczących infrastruktury w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Wskazała, że obecnie część programów zawierających środki na infrastrukturę została już zatwierdzona przez Komisję Europejską, natomiast program dotyczący rozwoju cyfrowego oraz 16 programów regionalnych zostało wysłanych do Brukseli 16 września br.

"Obecnie czekamy na decyzję zatwierdzającą. Wszystkim nam zależy, żeby programy otrzymały decyzje zatwierdzające do końca br." - powiedziała.

"Zakładam, że pierwsze konkursy na środki UE na lata 2021-2027 będą rozpisane na przełomie I i II kw. przyszłego roku" - dodała. Zapewniła, że trwają prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i dystrybucji środków, powoływane są też tzw. komitety monitorujące.

Jarosińska-Jedynak zaznaczyła środki z polityki spójności w nowej perspektywie "zmieniły orientację w porównaniu do poprzedniej perspektywy". Wyjaśniła, że zgodnie z celami polityki klimatycznej UE więcej pieniędzy ma być przeznaczone na inwestycje m.in. związane z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, innowacjami i czystą energią. Ograniczono natomiast inwestycje w tradycyjnie pojmowaną infrastrukturę. W przypadku dróg powiatowych i gminnych możliwe są inwestycje o charakterze dostępowym, czyli - jak wyjaśniła - np. połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową - TEN-T czy budowa dróg do terenów inwestycyjnych. Dodała, że inne inwestycje tego typu będą musiały być realizowane ze środków krajowych.

Jak wskazała, na infrastrukturę energetyczną w programach regionach przeznaczono w sumie ok. 3,7 mld euro, przy czym ich podział jest uzależniony od potrzeb regionów. Poinformowała, że np. na adaptację do zmian klimatu, czyli np. na zabezpieczenia przed powodziami i przeciwdziałanie suszy alokacja w programach regionalnych to miliard euro. Z kolei na poprawę jakości i stanów zasobów (np. na kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków) regiony otrzymają 745 mln euro. Natomiast na gospodarkę odpadami (punkty selektywnej zbiórki) ma być 322 mln euro.

W ocenie Jarosińskiej-Jedynak negocjacje z KE nt. programów regionalnych były bardzo długotrwałe i trudne. "Komisja nie słuchała żadnych argumentów" - powiedziała. Np. KE nie zgodziła się, by środki z programów mogły iść na doposażenie szpitali czy na spalarnie odpadów medycznych.

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska będzie mogła w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju łączną kwotę w wysokości 76 mld euro. Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE.

