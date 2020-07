Jarosińska - Jedynak: po wakacjach pierwsze propozycje projektów KPO

Po wakacjach chcemy przedstawić pierwsze propozycje projektów Krajowego Planu Odbudowy, który ma być podstawą do uruchomienia środków z Europejskiego Planu Odbudowy - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Minister poinformowała, że 17 lipca ministerstwa przesłały listę projektów, które chciałyby realizować w ramach unijnego planu odbudowy, natomiast 22 lipca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami województw, podczas którego marszałkowie zostaną poproszeni o przedstawienie swoich propozycji przedsięwzięć rozwojowych do sfinansowania z tego źródła.

"To będzie podstawa do przygotowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i uruchomienia środków z unijnego planu odbudowy" - powiedziała Jarosińska - Jedynak. Wskazała, że po wakacjach MFiPR chce przedstawić projekt Krajowego Planu Odbudowy i zacząć rozmowy z KE. Zaznaczyła, że wydatkowanie środków z unijnego planu odbudowy będzie komplementarne z Umową Partnerstwa, która będzie również podstawą do uruchomienia funduszy z budżetu spójności na lata 2021-2027 (66,8 mld euro).

Pytana o to kiedy zostaną uruchomione środki z funduszu odbudowy, szefowa MFiPR wskazała, że od 15 października KE będzie przyjmowała KPO z poszczególnych krajów i po konsultacjach oraz poprawkach, przyjmowała je do realizacji. "W tej chwili rozmawiamy z Komisją Europejską o projekcie rozporządzenia regulującym wydatkowanie środków z funduszu odbudowy, tak żeby jak najbardziej usprawnić cały proces" - powiedziała minister. "Termin uruchomienia pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy zależy od przebiegu rozmów z Komisją i od tego, kiedy przyjęte zostaną odpowiednie regulacje unijne. Krajowy Plan Odbudowy jest też ściśle powiązany z krajowym programem reform. Chcielibyśmy, żeby te pieniądze jak najszybciej zaczęły płynąć do gospodarki" - dodała.

Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość budżetu UE na kolejną siedmiolatkę wyniesie 1,074 bln euro. Jak poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, porozumienie UE daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami 160 mld euro w cenach bieżących.