Jarosińska-Jedynak: polska energetyka otrzyma duży zastrzyk gotówki z FST oraz KPO

Polska energetyka otrzyma duży zastrzyk gotówki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - oświadczyła sekretarz stanu w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2021.

Jak podało w poniedziałek MFiPR, Jarosińska-Jedynak przypomniała na OSE, że ok. 37 proc. środków w ramach KPO musi być skierowane na działania związane z klimatem, a co najmniej 30 proc. funduszu polityki spójności na lata 2021-2027 będzie przeznaczone na niezbędne wydatki z zakresu zielonej gospodarki.

MFiPR podkreśliło, że do Polski z FST ma trafić ponad 4,4 mld euro. Warunkiem jest przygotowanie przez regiony oraz zatwierdzenie przez Komisję Europejską terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TPST). W Polsce o pieniądze z FST ubiega się sześć regionów: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie i małopolskie.

"Wszystkie regiony przekazały pierwsze wersje TPST do opinii MFiPR na przełomie marca i kwietnia. Uwagi strony rządowej zostały odesłane w maju. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentów, które mają do nas trafić do końca czerwca" - powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak. "Zaproponowaliśmy, by środki z FST były wdrażane w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji" - dodała.

Jak zaznaczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak celem Polski jest obniżenie emisyjności gospodarki oraz poprawa jakości powietrza, a w ramach KPO planowany jest szereg działań związany z ochroną powietrza. Przypomniała, że blisko 5,7 miliardów euro zostanie przeznaczonych na "Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności", a ponad 6,8 miliardów euro na "Zieloną inteligentną mobilność".

