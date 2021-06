Jarosińska-Jedynak: Polska ma do zaoferowania historię miejskiej transformacji

Polska ma do zaoferowania unikalną historię miejskiej transformacji, która może stać się inspiracją dla innych krajów - powiedziała we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na Kongresie Polityki Miejskiej 2021 w Katowicach.

Odbywający się w Katowicach w trybie hybrydowym Kongres Polityki Miejskiej 2021 koncentruje się wokół dyskusji nad nową Krajową Polityką Miejską (KPM).

Katowicki kongres jest także etapem przygotowań do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum - WUF11), światowej konferencji, poświęconej tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, organizowanej co dwa lata przez UN-Habitat, agendę ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich ONZ.

WUF11 odbędzie się pod hasłem "przemiany miast dla lepszej przyszłości" od 26 do 30 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK). Wiceminister Jarosińska-Jedynak, pełniąca także funkcję pełnomocnika rządu ds. organizacji WUF11, mówiła na Kongresie Polityki Miejskiej 2021 o polskim wkładzie w to światowe wydarzenie.

"Kiedy zgłaszaliśmy naszą kandydaturę jako gospodarza Światowego Forum Miejskiego wierzyliśmy, że Polska ma do zaprezentowania, do zaoferowania, do pokazania unikalną historię miejskiej transformacji - tej transformacji, która może stać się inspiracją dla innych krajów na świecie" - podkreśliła przedstawicielka polskiego rządu.

"Byliśmy przekonani, że te nasze doświadczenia z procesu sprawiedliwej transformacji, transformacji z ludzką twarzą, mogą stać się inspiracją, mogą być realizowane przy poszanowaniu kwestii środowiskowych, mogą stać się ważnym głosem nad kształtem polityki miejskiej, nad kształtem rozwoju ośrodków miejskich" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Oceniła, że znakomitą ilustracją tego są Katowice i tamtejsze MCK, będące częścią utworzonej na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego katowickiej strefy kultury, którą tworzą także hala Spodek, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i umieszczone w kluczowej części pod ziemią Muzeum Śląskie.

Nawiązując do hasła przewodniego WUF11 "Transforming our cities for a better urban future" wiceminister przypomniała, że 60 proc. ludności świata mieszka w miastach, a w Unii Europejskiej ten odsetek jest jeszcze większy.

"Dlatego właśnie z UN-Habitat zdecydowaliśmy, aby celem 11. sesji WUF była dyskusja nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji, ale również promocja zrównoważonej transformacji miast, która zmierza w kierunku miast bardziej zorientowanych na człowieka - z miast samochodocentrycznych, pełnych zabetonowanych przestrzeni, do miast, które są dostępne, zielone, niewykluczające" - wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

"Przekształcenie takich miast musi też uwzględniać kwestie zdrowotne. Pandemia Covid-19 pokazała, jak ważna jest budowa miast odpornych na różnego rodzaju kryzysy" - zaznaczyła pełnomocniczka rządu ds. WUF11, wskazując też na wyzwania związane z dostępnością miast i włączenia w dyskusję nad polityką miejską osób młodych.

Dyrektor pionu stosunków zewnętrznych, strategii wiedzy i innowacji UN-Habitat Christine Knudsen podziękowała polskiemu rządowi za podjęcie się organizacji WUF11 w 2022 r., a także obecnego Kongresu Polityki Miejskiej. "Forum światowe i fora krajowe to kluczowe instrumenty, które umożliwiają zaangażowanie wielu interesariuszy na wielu poziomach - i realizację nowego planu dotyczącego polityki miejskiej skoncentrowanego na zrównoważonej gospodarce" - wskazała.

Prezydent Katowic Marcin Krupa ocenił, że choć doświadczenie transformacji tego miasta świadczy o dotychczasowych dobrych wyborach w tym zakresie, mieszkańcy wielu miast stają dziś przed nowymi wyzwaniami. "Dzisiaj musimy stawiać na coś innego, musimy stawiać może i na nową definicję miasta - jakie miasta mają być w przyszłości i jakie mają być dla młodych mieszkańców" - zdiagnozował Krupa.

Światowe Forum Miejskie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, informowano w maju 2019 r.

12 maja br. podano szczegółową datę: 26-30 czerwca 2022 r. Tego dnia rząd przyjął też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją wydarzenia; tego samego dnia w Katowicach podpisano porozumienie resortu funduszy i polityki regionalnej oraz władz Katowic określające ich współpracę organizacyjną przy WUF11.

