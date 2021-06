Jarosińska-Jedynak: Polska rzetelnie dysponuje środkami unijnymi

Polska rzetelnie dysponuje środkami unijnymi, udział płatności, w których doszło do nieprawidłowości jest niższy niż średnia unijna i wynosi niespełna 1,83 proc. - powiedziała w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W telewizji wPolsce.pl Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 i rekordzistą, jeśli chodzi o tempo wykorzystania przyznanych środków. Jednocześnie wskazała, że nasz kraj rzetelnie i zgodnie z prawem dysponuje środkami unijnymi. "Zgodnie z rocznym raportem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych za 2019 r., udział płatności, w których doszło do nieprawidłowości w latach 2015-2019, jest w polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej niższy w Polsce niż w średnia unijna. Jest to niecałe 1,83 proc. przy średniej unijnej 1,91" - powiedziała wiceminister.

"Nieprawidłowości, które pojawiają się, są wynikiem braku realizacji projektów czy błędnie przeprowadzonego, udzielonego zamówienia publicznego przez beneficjenta, który korzysta z takich środków" - dodała.

Jarosińska poinformowała też, że prowadzony jest bardzo intensywny dialog z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy, który ma być podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. "Omawiane są kamienie milowe, wskaźniki dla poszczególnych komponentów. Jest to dialog, który ma doprowadzić do przygotowania takiego dokumentu, który zostanie zaakceptowany przez KE. Pamiętajmy, że Fundusz Odbudowy jest instrumentem zarządzanym przez Komisję i to ona ma ostatnie zdanie, jeśli chodzi o jego kształt" - zauważyła.

Wskazała, że uzgodnienie KPO i sposobu wdrażania środków jest istotne zarówno z punktu widzenia państwa członkowskiego, jak i KE.

Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

