Jarosińska-Jedynak: region świętokrzyski ma duże możliwości inwestycyjne, ale nadal wymaga dofinansowania

Woj. świętokrzyskie w latach 2021-27 z puli środków z polityki spójności otrzyma 1,106 mld euro na program regionalny – poinformowała w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "Region ma duże możliwości inwestycyjne, ale nadal wymaga dofinasowania" – dodała.

"Położenie geograficzne niemal w centrum Polski, duży potencjał społeczno-gospodarczy i piękna przyroda to atuty, dzięki którym region świętokrzyski ma duże możliwości inwestycyjne" - powiedziała podczas konferencji online wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dodała jednak, że "potencjał województwa świętokrzyskiego, mimo wsparcia krajowego i funduszy europejskich, nadal wymaga dofinansowania. Jarosińska-Jedynak poinformowała, że z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim 16 województwom, Świętokrzyskie otrzyma 1,106 mld euro na program regionalny.

"To daje kwotę 891 euro na jednego mieszkańca. Jest to największy wynik w kraju" - zaznaczyła wiceminister. Dodała, że województwo ma szansę na więcej funduszy na program regionalny. Do podziału między wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 mld euro tak zwanej rezerwy regionalnej.

"Jeśli marszałek województwa przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, region ma szansę na dodatkowe środki" - tłumaczyła Jarosińska-Jedynak, która przypomniała, że w obecnej perspektywie woj. świętokrzyskie korzystało nie tylko ze środków w ramach programu regionalnego, ale również z programu Polska Wschodnia. Tak będzie również w latach 2021-2027. Budżet dla sześciu województw tej części kraju wynosi 2,5 mld euro.

Inwestycje w województwie będą też finansowane z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej powiedziała, że tylko w perspektywie 2014-2020 w regionie wsparto przedsięwzięcia ze środków unijnych z programów krajowych kwotą 4 miliardów złotych.

"W nowej perspektywie też będzie to prawdopodobnie kilka miliardów złotych. Województwo świętokrzyskie sprawnie realizuje obecny program regionalny na lata 2014-2020. Z beneficjentami podpisano 4,3 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 5,5 mld zł, co stanowi 90,1 proc. puli dla regionu" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

autor: Janusz Majewski

maj/