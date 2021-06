Jarosińska-Jedynak: ruszają konsultacje dot. wartego 4 mld euro programu na rozwój społeczny

Ruszają konsultacje wartego ponad 4 mld euro programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 - poinformowała w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania z dziennikarzami, trwa programowanie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, a jednym z programów realizowanych jej w ramach jest program Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny, będący następcą programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.

"Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne tego programu" - poinformowała, dodając, że konsultacje potrwają do 9 lipca, a na 17 czerwca planowane jest wysłuchanie publiczne.

"Na realizację całego programu chcemy przeznaczyć ponad 4 mld euro. To wsparcie będzie udzielane zarówno w formie dotacji, ale również instrumentów finansowych takich jak np. pożyczki na samozatrudnienie lub kształcenie ustawiczne" - dodała.

Według sekretarz stanu w MFiPR, program będzie się skupiać na działaniach w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, od polityki rynku pracy, przez włączenie społeczne, edukację, aż po zdrowie.

"Drogowskazem dla nas przy pracach nad programem był europejski filar praw socjalnych i zawarte w nim zasady, które gwarantują każdemu obywatelowi prawo do godnego życia zarówno społecznego jak i zawodowego, ale również do swobodnego rozwoju" - wyjaśniała.

Celem programu - opisywała Jarosińska-Jedynak - będzie poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, np. duża część środków trafi na realizację usługi zatrudnienia wspomaganego, czyli pomoc w wyjściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Zostanie też stworzony nowy system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami.

"Priorytetem programu pozostanie dostępność, w tym dostępność cyfrowa" - podkreśliła. W kontekście aktywności zawodowej priorytetem będzie - według Jarosińskiej-Jedynak - poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i obniżenie opłat dla rodziców. Kolejnym założeniem programu jest poprawa jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. "Znaczną część środków chcemy przeznaczyć na rozwój kompetencji cyfrowych" - powiedziała.

Jak mówiła, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej nad osobami starszymi czy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi. "Zamierzamy pomóc w powstawaniu centrów usług społecznych" - deklarowała. Wsparcie mają także otrzymać organizacje pozarządowe. Program ma także wspomóc rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego oraz realizację innowacji społecznych.

"Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, do administracji rządowej, do organizacji pozarządowych, do przedsiębiorców, partnerów społecznych, a także uczelni, szkół, placówek opieki zdrowotnej, do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także rodzin dzieci do lat 3" - podkreśliła sekretarz stanu w MFiPR.

