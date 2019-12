Jarosińska - Jedynak: samorządy odpowiadają za wdrażanie 1: 3 funduszy unijnych

Samorządy są odpowiedzialne za planowanie, programowanie oraz wdrażanie prawie 1/3 funduszy unijnych - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak w komunikacie przesłanym przez resort.

Poinformowano, że minister Jarosińska-Jedynak podczas otwarcia tegorocznej edycji Forum Bankowo-Samorządowego 2019 - dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, organizowanego przez Związek Banków Polskich - podkreśliła, że celem strategicznym resortu jest sprawne wdrażanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Wspólnie z naszymi partnerami z sektora samorządowego działamy na rzecz rozwoju lokalnych i regionalnych potencjałów rozwojowych" - mówiła cytowana w komunikacie minister.

Zaznaczyła, że samorządy są ważnym ogniwem krajowej polityki inwestycyjnej. "To państwo jesteście odpowiedzialni za planowanie, programowanie oraz wdrażanie prawie 1/3 funduszy unijnych w Polsce. To dzięki tym środkom udało nam się doprowadzić do zmiany jakości życia obywateli naszych małych ojczyzn" - wskazała.

Odnosząc się do nowej perspektywy unijnej, minister powiedziała, że jest ona szansą na wprowadzenie nowych mechanizmów finansowania rozwoju w Polsce. Przypomniała, że w obecnej perspektywie zwiększona został skalę wykorzystania instrumentów finansowych, a partnerami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w prowadzeniu polityki rozwoju stały się instytucje finansowe - Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego, ale także krajowe instytucje komercyjne i spółdzielcze.

Jarosińska-Jedynak mówiła również o rozwoju usług dla samorządów w modelu Smart Cities. "Dzięki działaniom, które podejmujemy, w szczególności poprzez konkurs Human Smart Cities, tematyka miasta inteligentnego i potrzeby realizacji usług przez samorządy na rzecz mieszkańców w tym zakresie, została dostrzeżona nie tylko przez duże ośrodki miejskie, ale również miasta średnie i małe" - powiedziała. Minister ma nadzieję, że kolejnym krokiem będzie promowanie takich rozwiązań i usług przez samorządy wiejskie.