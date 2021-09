Jarosińska-Jedynak: Światowe Forum Miejskie etapem prac nad Krajową Polityką Miejską

Chcemy, aby 11. Światowe Forum Miejskie, które odbędzie się w czerwcu 2022 r., stało się też jednym z etapów prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej – mówiła w czwartek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej mówiła na panelu Forum poświęconym przyszłości miast, że jej resort, m.in. pracując nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej (z perspektywą do 2030 r.), chce pokazywać najlepsze rozwiązania i zmieniać prawo na rzecz transformowania miast w kierunku miast ekologicznych, zielonych, stających się elementem neutralności klimatycznej.

"Te rozwiązania to np. mobilność: pojawia się coraz więcej latających dronów wykonujących różne usługi - od (pomiarów - PAP) smogu, przez kontrolę prędkości, po - za chwilę - transport ładunków czy taksówki dronowe. Te rozwiązania cały czas się tworzą, pracują nad nimi młodzi, kreatywni ludzie, ale co najważniejsze - to kwestia zabetonowania miast; musimy tworzyć zielone miasta, które będą płucami, będą przestrzenią przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców" - przekonywała.

Jak wyjaśniała, aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej ma pokazać, w jaki sposób miasta powinny zmieniać się, przedstawić dobre przykłady takich zmian i wpływać na zmiany legislacyjne - niekoniecznie nakładając obowiązki, ale dając szanse realizacji tego, co wynika z planów działań poszczególnych samorządów.

"Przy aktualizacji wsłuchujemy się w to, co przedstawiają nam nasi partnerzy, szczególnie z jednostek samorządu terytorialnego" - zapewniła Jarosińska-Jedynak. "Myślę, że takim miejscem będzie też 11. Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF11) pod auspicjami ONZ, które odbędzie się w czerwcu przyszłego roku (w Katowicach)" - wskazała.

"Chcemy tam wymieniać dobre praktyki, jak zmieniać miasta, jak powinny być kreowane, aby przede wszystkim jakość życia mieszkańców była na jak najwyższym poziomie, ale również aby w jak największym stopniu uwzględniane były kwestie środowiskowe" - zasygnalizowała wiceminister, która jest też pełnomocnikiem rządu ds. organizacji WUF.

Pytana, czy istnieje pewna kompletna wizja rozwoju miast, czy będą one miały swój priorytet w polityce krajowej, Jarosińska-Jedynak potwierdziła, wskazując, że pojawia się on w założeniach Krajowego Planu Odbudowy - w ramach środków mających wpływać na odbudowę gospodarki oraz wzmacnianie jej odporności.

Minister wskazała, że jeden z komponentów KPO dotyczy kompleksowej zielonej transformacji miast. Innym ważnym jego elementem jest reforma zagospodarowania przestrzennego. "Chcemy, aby w ramach KPO przeprowadzić reformę, która później będzie kontynuowana poza horyzont KPO (2026 r.), aby planami zagospodarowania przestrzennego objąć cały kraj" - zadeklarowała.

"Te działania: zazielenienie miast, reforma zagospodarowania przestrzennego plus działania podejmowane w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji plus aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej - to będzie komplet dokumentów, który będzie tworzył horyzontalne wsparcie, aby tworzone nowe osiedla spełniały oczekiwania mieszkańców, budując odporność miast poprzez odpowiedzialne zarządzanie i tworzenie rozwiązań, które będą dla nas dostępne" - uściśliła.

Zaapelowała przy tym o zmianę sposobu myślenia koncentrującego się na zaspokajaniu bieżących potrzeb w miastach, jak budowa drogi, zakup autobusów itp., na uwzględniające szerszą perspektywę - całości funkcjonowania jednostki samorządu.

"Tworząc KPO, zebraliśmy propozycje projektów, których wpłynęło naprawdę bardzo wiele: tutaj mobilność miejska, tam budowa nowej przeprawy. Środki KPO mają realizować reformy, a za tymi reformami idą inwestycje, które realizują te reformy" - wyjaśniała Jarosińska-Jedynak

"Poprzez usystematyzowanie pomysłów, zebranie tych projektów w jedną całość i odpowiedzenie na problemy miast chcieliśmy zaadresować te potrzeby, aby kompleksowo wypełniać te potrzeby i te luki" - zadeklarowała, podkreślając także wagę zrównoważonego rozwoju miast oraz promowania rozwiązań sprzyjających ich koncentrowaniu się na potrzebach mieszkańców.

