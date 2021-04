Jarosińska-Jedynak: Tempo wzrostu PKB wyższe dzięki funduszom unijnym

Dzięki napływowi funduszy unijnych tempo wzrostu PKB w latach 2021-2023 będzie o 0,6 pkt proc. wyższe - ocenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jej zdaniem, sięgnięcie po środki z KPO może nie być jednak proste.

Kumulacja środków unijnych w latach 2021-2023 powinna stanowić istotny bodziec dla odbudowy gospodarki po pandemii - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Prognozujemy, że ten okres przyniesie bardzo wyraźny pozytywny wpływ polityki spójności na tempo wzrostu PKB - dodała.

Poinformowała też, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy, Polska planuje w tym roku wystąpić do KE o ponad 34 mld euro. Z czego ok. 24 mld euro miałoby pochodzić z części grantowej, a prawie 11 mld euro z części pożyczkowej.

Jak stwierdziła Jarosińska-Jedynak w czasie debaty "Polska Chemia - strategiczność, konkurencyjność, przyszłość", kumulacja środków unijnych w latach 2021-2023 powinna stanowić istotny bodziec dla odbudowy gospodarki po pandemii. "Prognozujemy, że ten okres przyniesie bardzo wyraźny pozytywny wpływ polityki spójności na tempo wzrostu PKB" - dodała.

Wiceminister poinformowała też, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy, Polska planuje w tym roku wystąpić do KE o ponad 34 mld euro. Z czego ok. 24 mld euro miałoby pochodzić z części grantowej, a prawie 11 mld euro z części pożyczkowej. O pozostałą część z 23 mld euro w części pożyczkowej będziemy występować w latach następnych, mamy taką możliwość do końca sierpnia 2023 r. - stwierdziła Jarosińska-Jedynak w czasie dyskusji, zorganizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Min. @M_Jarosinska wzięła udział w debacie dot. przyszłości polskiej chemii. „W kolejnych latach wsparcie finansowe dla firm pochodzące z #FunduszeUE, w tym dla przemysłu, będzie najwyższe w historii. Z różnych instrumentów będziemy mieli łącznie 76,5 mld euro” – mówiła minister. pic.twitter.com/sn3w3SGyUX — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) April 26, 2021

Zastrzegła też, że przy tworzeniu KPO i rozmowach z KE na temat jego założeń okazało się, że "to wcale nie będą takie łatwe i szybkie środki, jak zapowiadała KE". "Obawiamy się, że mogą to być środki znacznie trudniejsze i bardziej skomplikowane może być ich rozliczenie. Ale to taki czarny scenariusz" - powiedziała wiceminister.

W ramach Funduszu Odbudowy i jego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) do Polski może trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek podkreślał z kolei, że wielką szansą dla polskiego przemysłu, także chemicznego jest koncepcja autonomii strategicznej UE. Jego zdaniem, dla polskiej chemii perspektywy pozyskania funduszy są bardzo duże.

Jak dodał Tomanek, z punktu widzenia przemysłu chemicznego w KPO najważniejsza jest budowa GOZ - gospodarki obiegu zamkniętego, oraz wsparcie innowacji. Obecnie barierami są koszty energii, a ważnym czynnikiem ograniczenia energochłonności będzie wodór i technologie wodorowe - uważa Tomanek. Jak dodał, zadaniem rządu jest tworzenie w sposób transparentny i w konsensusie politycznym długofalowych planów rozwoju dla przemysłu chemicznego. Tak, aby np. wiedział w którym dokładnie momencie pojawi się GOZ.

Wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski zaznaczył, że przyszła strategia spółki będzie zakładała rozwój w kierunku GOZ, ograniczenie emisyjności i energochłonności oraz inwestycje w zieloną energię.

Według niego, poważnym wyzwaniem dla przemysłu chemicznego będzie tendencja spadającego zużycia nawozów sztucznych, która prawdopodobnie będzie trwała. Dodatkowo rosną wymagania klientów, do których trzeba się dostosowywać.

Również dyrektor Łukasz Grabiński z Anwilu oceniał, że obszarem wyzwań dla przemysłu chemicznego są nawozy i regulacje, jakie mogą się pojawić w ramach Zielonego Ładu, np. ograniczenie o 20 proc. użycia nawozów sztucznych.

Wiceprezes Lotosu Jarosław Wróbel ocenił z kolei, że przetwórstwo węglowodorów wchodzi na równię pochyłą. Jego zdaniem, w ciągu 30 lat "powinniśmy przejść z węglowodorów na przetwórstwo biosurowców na bioprodukty". Jako najważniejsze elementy w przyszłości Wróbel wskazał wodór oraz biometan i produkcję na bazie biometanu czy to wodoru czy innych biokomponentów.

