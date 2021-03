Jarosińska-Jedynak: trzeba stworzyć warunki, by osoby w wieku emerytalnym mogły dłużej pracować

Zdiagnozowanie potrzeb osób w wieku emerytalnym i dostosowanie warunków w firmach pozwoli osobom starszym dłużej pozostać czynnymi zawodowo - powiedziała w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W poniedziałek w siedzibie Centrum Projektów Europejskich (CPE) podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF" realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak zaznaczył dyrektor CPE dr Leszek Buller, fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków europejskich, w szczególności w Działaniu 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz działania w ramach projektów podejmowane w walce ze skutkami pandemii Covid-19

Uczestnicząca w uroczystości minister Jarosińska-Jedynak, podkreśliła, że ten projekt pozwoli zdiagnozować potrzeby osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym i dostosować działania i warunki w firmach, aby mogły one jak najdłużej pozostawać czynne zawodowo. "Chodzi o to, żeby jak najdłużej świadczyły pracę na rzecz tych firm, a biorąc pod uwagę demografię i to, że tych nowych osób do pracy i jest na rynku coraz mniej" - dodała.

Wskazała, że doświadczony pracownik znający realia firmy, może być jeszcze dobrym potencjałem dla przedsiębiorstwa, choć może nie na innym stanowisku.

Szefowa resortu funduszy wskazała, że ten projekt badawczy dotyczy współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, kolejne, będą dotyczyć średnich i małymi przedsiębiorstw. Dodała, że efekty projektów zostaną wykorzystane do zmian organizacyjnych w firmach, aby potencjał tych doświadczonych pracowników mógłby być wykorzystany.

Z danych dostępnych na stronie CPE wynika, że wartość projektu przekracza 5 mln 17 tys. zł., dofinansowanie wynosi niespełna 4 mln 867 tys. zł.