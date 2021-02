Jarosińska-Jedynak: Umowa Partnerstwa ma być gotowa w drugiej połowie br.

Początek drugiej połowy 2021 r. to czas, kiedy Umowa Partnerstwa, krajowe jak i regionalne programy mają być ostatecznie wypracowane - poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W poniedziałek przeprowadzone zostanie kolejne spotkanie konsultacyjne Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane fundusze europejskie w latach 2021-2027. Przedstawiciele resortu będą na ten temat rozmawiać z władzami województwa mazowieckiego.

Umowa Partnerstwa zawierana jest między rządem a Komisją Europejską. Wiceminister poinformowała w poniedziałek, że negocjacje w tej sprawie maja zakończyć się w drugim półroczu 2021 roku.

Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że jest to spowodowane tym, że Komisja nie przedstawiła jeszcze wszystkich dokumentów zawierających informacje, jak programy unijne mają być wdrażane. Celem prezydencji portugalskiej - jak dodała - jest to, by maj był ostatecznym terminem zatwierdzenia tych dokumentów.

"Ta druga połowa (roku), jej początek to czas, kiedy zostaną dopracowane Umowa Partnerstwa, programy krajowe i regionalne pod kątem ostatecznych zapisów, by można było w tym roku ogłaszać pierwsze konkursy" - zapowiedziała wiceminister.

Dodała, że wkrótce rozpoczną się indywidualne spotkania z marszałkami województw nt. podziału środków z programów regionalnych.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że w nowej perspektywie finansowej, z Polityki Spójności, jak i Funduszu na rzecz Sprawiedliwiej Transformacji do dyspozycji będziemy mieli 76 mld euro. Będą one podzielone na programy krajowe - zarządzane centralnie, oraz na programy regionalne - zarządzane przez marszałków województw.

W przypadku Mazowsza w ramach programu regionalnego będzie to 1,67 mld euro. Z tej puli do regionu stołecznego (Warszawa i 9 okalających ją powiatów) trafi 112 mln euro.

Dysproporcja wynika ze statystycznego podziału województwa mazowieckiego na dwa subregiony o różnym stopniu rozwoju. Takie rozwiązanie ma zapobiegać sztucznemu zawyżaniu przez aglomerację warszawską wskaźników rozwoju całego województwa.

Jarosińska-Jedynak wyjaśniła, że oznacza to, że w subregionie mazowieckim inwestycje będą mogły być dofinansowane w 85 proc., a subregionie stołecznym w 50 proc.

Wiceminister zwróciła uwagę, że do woj. mazowieckiego będzie mogło popłynąć więcej środków unijnych, ponieważ do rozdysponowania jest jeszcze 7,1 mld euro na programy regionalne wszystkich województw. Będą to tzw. kontrakty programowe negocjowane pomiędzy ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, a marszałkami województw. Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że chodzi w tym przypadku o strategiczne inwestycje z punku widzenia regionów, mające na celu m.in. wsparcie obszarów zmarginalizowanych.

Mazowieckie będzie mogło jako jedno z sześciu województw skorzystać także ze środków następcy programu dla Polski Wschodniej, którego budżet to 2,5 mld euro. W tej części - jak zaznaczyła wiceminister - będzie decydowała przede wszystkim aktywność przyszłych beneficjentów.

Region skorzysta też z programów krajowych i Funduszu Odbudowy. Mazowsze z programów krajowych na lata 2014-2020 otrzymało 6 mld euro.

Spotkania konsultacyjne Umowy Partnerstwa potrwają do 16 lutego, a uwagi będzie można jeszcze zgłaszać do 22 lutego.

Resort poinformował ponadto, że w woj. mazowieckim w ramach programu regionalnego oraz programów krajowych zrealizowano łącznie 7,6 tys. inwestycji na kwotę dofinansowania UE 7,7 mld euro. Największe kwotowo wsparcie dotyczyło obszaru B+R - 733 mln euro, zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji - 656 mln euro, transportu miejskiego - 468 mln euro oraz rozwoju przedsiębiorczości - 324 mln euro.

W Mazowieckiem z dofinansowaniem funduszy UE powstało 606 km dróg, 245 km sieci kolejowych, 924 km sieci wodno-kanalizacyjnej, zakupiono 309 sztuk nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej, do Internetu podłączono 217 tys. gospodarstw domowych, a do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s - 2 tys. jednostek publicznych. Przedsiębiorcom na rozwój - w tym na działania B+R - udzielono 3,9 tys. dotacji o łącznej wartości ok. 814 mln euro.

Z nowego budżetu UE i Funduszu Odbudowy Polska wynegocjowała około 170 mld euro (w cenach bieżących). W tym: 72,2 mld euro na politykę spójności; 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy; 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy; 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników; 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich; około 2 mld euro na szybkie wsparcie w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19 - pieniądze dodane do programów na lata 2014-2020).