Jarosińska-Jedynak: w latach 2021-2027 utrzymamy podział środków z obecnej perspektywy finansowej

W latach 2021-2027 utrzymamy podział środków z obecnej perspektywy finansowej. 60 proc. trafi do programów krajowych zarządzanych centralnie, 40 proc. do marszałków województw - poinformowała na poniedziałkowej konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Jeśli chodzi o programy, będziemy zachowywać te, które realizowane były w ramach obecnej perspektywy finansowej" - zapowiedziała Jarosińska-Jedynak. "To m.in. Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego przeznaczymy na realizację działań 25 mld 100 mln zł na cele związane z poprawą jakości powietrza, poprawą gospodarki niskoemisyjnej i gospodarkę odpadami" - powiedziała.

Kolejnym celem określonym przez Komisję Europejską ma być wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzrost nakładów na badania i rozwój, co - jak podkreśliła Jarosińska-Jedynak - jest "odpowiednikiem dzisiejszego programu Inteligentny Rozwój, w ramach którego do dyspozycji będziemy mieć ok. 8 mld euro".

"Następny program to program związany z działaniami tzw. miękkimi, czyli z aktywizacją społeczną, rozwojem rynku, ze żłobkami - i tutaj mówimy o kolejnych 4,3 mld euro" - powiedziała minister.

"Również program Polski Cyfrowej będzie miał swoją kontynuację, w ramach tego celu związanego z cyfryzacją, rozwojem internetu szerokopasmowego przeznaczamy 2 mld euro".

Jarosińska-Jedynak zadeklarowała również wsparcie dla regionów Polski Wschodniej. "Chcemy, aby program Polski Wschodniej dotyczący obecnie pięciu regionów, które nie osiągnęły jeszcze swojego rozwoju na takim poziomie jak średnia unijna, były dodatkowo wsparte przez dedykowany dla nich program. Na te działania przeznaczamy 2,5 mld euro. Nowością w obecnej perspektywie będzie poszerzenie tego programu o region mazowiecki bez miasta stołecznego Warszawy i dziewięciu okalających ją powiatów, które są lepiej rozwinięte" - zapowiedziała. "Sam region mazowiecki nie osiągnął jeszcze takiego rozwoju jak pozostałe regiony w naszym kraju, dlatego zostanie włączony do programu Polski Wschodniej" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Polityk zapowiedziała utworzenie nowego programu, dotyczącego sprawiedliwej transformacji, który ma łagodzić negatywne skutki związane z transformacją regionów górniczych. "Na jego realizację przeznaczamy 4,4 mld euro. Ta pomoc zostanie skierowana do sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego. Będą tam realizowane inwestycje związane z łagodzeniem tych negatywnych skutków, tak aby odpowiadać na potrzeby ludności w kwestii zatrudnienia, ale również i poprawy jakości środowiska" - powiedziała.

Kolejny program według zapowiedzi minister związany jest z pomocą żywnościową. "Te działania były realizowane w obecnej perspektywie w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, dzisiaj projektujemy nowy, odrębny do tych celów program i jego alokacja to 200 mln euro. Również program dotyczący ryb z kwotą 500 mln euro" - wyjaśniła