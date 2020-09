Jarosińska-Jedynak: Wielkie pieniądze z Unii. Trzeba zakasać rękawy

Najważniejszy jest teraz Krajowy Plan Odbudowy, czyli dokument, na podstawie którego państwo członkowskie może wnioskować o przyznanie środków w ramach instrumentów związanych z odbudową gospodarki. Wpłynęło do nas ponad 2 tys. przedsięwzięć z poszczególnych resortów - powiedziała WNP.PL w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

A polityka regionalna? Polska chce wynegocjować z KE - z satysfakcjonującymi szczegółami - trzecią edycję programu dla Polski Wschodniej. Kontynuowany będzie program Pakiet dla średniej miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.Fundusz Sprawiedliwiej Transformacji zasili przemiany w sześciu województwach; trzy wskazała sama Komisja: to Śląsk, Dolny Śląsk i Wielkopolska. Fundamentalne jest tu obecnie sporządzenie planów transformacji energetycznej: wskazania marszałków województw unaocznią, jak regiony chcą ów proces przeprowadzić (m.in. jak przekwalifikować pracowników). To osnowa ubiegania się o konkretne, unijne wsparcie tych działań.Koniec obecnej perspektywy już za pasem. - Pracujemy, by żadnego euro nie zwrócić do Brukseli. Dziś jeśli chodzi o krajowe i regionalne programy operacyjne, to średnia kontraktacji sięga 85 proc. Jest naprawdę dobrze! – cieszy się minister funduszy i polityki regionalnej.Zapis dyskusji panelowych EEC 2020 z udziałem minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak https://www.eecpoland.eu/pl/