Jarosińska-Jedynak: WUF11 ogromnym sukcesem dzięki pracy setek osób

Kończąca się w czwartek w Katowicach 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11) była ogromnym sukcesem, osiągniętym dzięki setkom osób zaangażowanych w jej organizację sercem i ciężką pracą – ocenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas podsumowującej pięciodniowe forum konferencji prasowej wiceminister podkreśliła, iż - zgodnie ze złożoną podczas poprzedniego forum w Abu Zabi obietnicą polskich organizatorów - WUF11 w Katowicach było wydarzeniem najbardziej z dotychczasowych forów dostępnym dla osób o specjalnych potrzebach - niepełnosprawnych, seniorów itp.

Organizatorzy zadbali m.in. o windy, podjazdy i podnośniki dla wózków osób niepełnosprawnych, specjalne linie naprowadzające i systemy dla osób niewidomych, mapę w alfabecie Braille'a czy pętle indukcyjne dla niesłyszących. Sesje były tłumaczone na język migowy - polski i międzynarodowy - przez ponad 40 tłumaczy.

"Myślę, że moja złożona w Abu Zabi deklaracja, że 11. sesja WUF w Katowicach będzie najbardziej dostępna z dotychczasowych, została w pełni zrealizowana" - powiedziała w czwartek wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej, odpowiedzialna ze strony polskiej za organizację Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Wiceminister podkreśliła środowiskowy wymiar katowickiego forum - centrum kongresowe i inne służące wydarzeniu obiekty były w pełni zasilane z odnawialnych źródeł energii, zaś wodę skroploną z klimatyzatorów używano do podlewania roślin na terenie forum; rośliny te trafią następnie do szkół. Wszystkie materiały użyte do budowy kongresowej infrastruktury będą ponownie wykorzystane lub przetworzone, a posiłki serwowano w naczyniach biodegradowalnych.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu katowickiego forum - m.in. przedstawicielom UN-Habitat, władzom Katowic, pracownikom Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentantom Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, wszystkim zaangażowanym instytucjom oraz wolontariuszom.

"Mieliśmy 250 świetnie przygotowanych, uśmiechniętych wolontariuszy, pomagających każdemu, kto tego potrzebował (…). Jesteśmy ogromnie zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i naładowani pozytywną energią" - podsumowała wiceminister.

Do udziału w WUF11 zarejestrowało się ponad 22 tys. osób ze 174 krajów. Jak podała Jarosińska-Jedynak, w forum stacjonarnie uczestniczyło ponad 10 tys. osób, a dalsze ponad 6 tys. brało udział w sesjach online - forum w Katowicach było pierwszym w pełni hybrydowym wydarzeniem organizowanym przez agendę ONZ. "Byliśmy w każdym zakątku świata" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

W panelach uczestniczyło ok. 700 prelegentów. Odbyło się ponad 500 rozmaitych wydarzeń, m.in. tzw. dialogi, sesje specjalne, warsztaty i okrągłe stoły. Dyskusja podczas WUF11 skupiała się wokół siedmiu głównych zagadnień: miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, innowacje i technologie, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich oraz reagowanie na kryzysy i odbudowa miast.

Wiceminister oceniła, iż w dyskusjach podczas forum mocno zaznaczył się wątek wojny w Ukrainie. "Przypomnieliśmy, że dziś - ponad 80 lat od wybuchu II wojny światowej - wciąż są na świecie miasta, które muszą być odbudowane po wojnie. Za naszą granicą, w Ukrainie toczą się działania wojenne. Będziemy wspierać naszych sąsiadów, przyjaciół, braci w odbudowie - tak jak dziś wspieramy uchodźców wojennych z Ukrainy" - zadeklarowała Jarosińska-Jedynak.

Organizacja WUF była dużym wyzwaniem dla samorządu Katowic. Prezydent miasta Marcin Krupa ocenił podczas konferencji prasowej, że Katowice sprostały temu wyzwaniu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. "Forum było swoistą lekcją dla zarządzających naszymi miastami - jak je rozwijać, by były jak najbardziej przyjazne mieszkańcom, by były przygotowane na różne sytuacje, jakich ostatnio doświadczaliśmy, jak pandemia, konflikty zbrojne w różnych częściach świata" - powiedział Krupa.

"Doświadczenia zebrane podczas dyskusji, paneli, rozmów zawieziemy teraz do naszych miast, do różnych części świata, by tam wcielać je w życie i działać. Po rozmowach i dyskusjach najważniejsze jest działanie; jesteśmy na to przygotowani" - zapewnił prezydent Katowic.

Za organizację WUF11 dziękowała Polsce i Katowicom przewodnicząca Zgromadzenia Siedliskowego ONZ Martha Delgado Peralta. "Gdyby nie państwa wkład, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wiele. Jestem świadkiem tego, jak Katowice się rozwijają, jak wyglądało zorganizowanie tak dużego międzynarodowego wydarzenia. Jestem wdzięczna za to, że byliście tak niesamowitym gospodarzem. To spotkanie, którego nie zapomnimy" - powiedziała przedstawicielka ONZ.

Poinformowała, że podczas przyszłorocznej sesji Zgromadzenia Siedliskowego ONZ w kenijskim Nairobi będą poruszane m.in. kwestie wypracowane w tym roku w Katowicach. "Jako przewodnicząca zgromadzenia jestem mocno zaangażowana w realizację naszych priorytetów - zrównoważony rozwój miejski, zmiany klimatyczne, wychodzenie z kryzysów miejskich. Mogę zadeklarować, że wzmacniamy działania UN-Habitat - jednej z najbardziej znaczących instytucji ONZ. Staramy się wypełniać nasz mandat, zachęcać państwa członkowskie do świecenia przykładem" - powiedziała.

Głównym organizatorem WUF11 był Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany jako UN-Habitat. Ceremonię zamknięcia WUF11 zaplanowano w Katowicach na czwartkowe popołudnie. Kolejna, dwunasta sesja WUF odbędzie się za dwa lata w stolicy Egiptu - Kairze.

Atrakcją, która na każdym Światowym Forum Miejskim cieszyła się największym zainteresowaniem, była wystawa Urban EXPO, gdzie na powierzchni 8 tys. m kw. swoje pawilony prezentowały państwa, miasta, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz firmy. Często były to imponujące konstrukcje z ciekawymi funkcjonalnościami. W wystawie uczestniczyło 89 wystawców z 43 krajów, m.in. z USA, Niemiec, Francji, Meksyku, Korei Południowej, Indonezji, Kenii czy Tajlandii. Połowa wystawców pochodziła spoza Europy.

