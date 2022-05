Jarosińska-Jedynak: za 30 dni Katowice staną się światową stolicą dyskusji o miastach

Za 30 dni, w czasie World Urban Forum, Katowice, które będą gospodarzem tego pięciodniowego wydarzenia, staną się światową stolicą dyskusji o miastach – mówiła w piątek wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Wiceminister funduszy, która jest pełnomocniczką rządu ds. przygotowania WUF11, na 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia uczestniczyła w briefingu na placu budowy konferencyjnego kompleksu.

"Tak naprawdę przez pięć dni Katowice staną się światową stolicą dyskusji o miastach" - oceniła wiceszefowa MFiPR zapewniając, że przygotowania do Forum idą pełną parą, w zgodzie z harmonogramem prac przygotowawczych.

"Dużo się dzieje na obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Przygotowujemy się do tego, żeby przyjąć przedstawicieli całego świata i z tymi przedstawicielami - zarówno miast, państw, ale również organizacji pozarządowych, świata nauki, młodzieży, przedsiębiorców - chcemy dyskutować, jak kształtować nasze miasta, aby żyło się im lepiej" - mówiła.

Przypomniała, że przewodni temat WUF11 to "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", a początkowo dyskusja miała być prowadzona w sześciu szerokich obszarach tematycznych: sprawiedliwych miast, zielonej przyszłości miast, innowacji miejskich, budowania odporności miast, finansowania inwestycji miast, a także planowania i zarządzania miastami.

"Dzisiaj widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą: wojna w Ukrainie, ta nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę. Więc chcemy, aby również temat odbudowy miast po kryzysach, różnych kryzysach, w tym spowodowanych wojną, ale również zagrożeniami naturalnymi, był tematem przewodnim, który pojawi się podczas Forum" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Zwróciła uwagę, że ważnym aspektem WUF11 będzie problematyka miasta dostępnego dla wszystkich, także dla osób o różnych potrzebach. Zapewniła, że obiekt MCK i jego otoczenie będą przygotowane pod tym kątem. "Chcemy również dyskutować o dostępności w czasie WUF, aby można było miasta kształtować tak, aby były pozbawione barier dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów" - dodała.

Podkreśliła współpracę w ramach Forum z grupami młodzieży (już wcześniej zaanonsowano utworzenie Rady Młodych), a także biznesu. Ponieważ przyszłość miast jest ściśle związana z rozwojem sektora prywatnego, MFiPR podjęło współpracę z UN Global Compact. "Stworzyliśmy nieformalną Radę Biznesu. Dzięki niej polskie firmy i oddziały zagranicznych firm działających w Polsce będą mogły współtworzyć okrągły stół biznesu razem z UN-Habitat" - wyjaśniła.

Wiceminister podała, że na 30 dni przed wydarzeniem zgłosiło się do niego 7 tys. uczestników z całego świata, w tym ok. 900 z Polski. "Liczę, że do 22 czerwca, do czasu trwania rejestracji, ta liczba będzie większa, bo tak naprawdę spodziewamy się w Katowicach ok. 15 tys. osób" - zaznaczyła.

"Serdecznie zapraszam wszystkich do rejestracji na WUF; ta rejestracja jest bezpłatna, trwa do 22 czerwca" - dodała. Myślę, że nie może tu nikogo zabraknąć, komu bliskie są tematy rozwoju kształtowania miast, kreowania ich, ale również związane z dostępnością" - oceniła Jarosińska-Jedynak.

Przedstawiciel UN-Habitat Wataru Kawasaki podkreślił, że organizacja ta z zadowoleniem obserwuje postępy w przygotowaniu WUF11. Powtórzył, że wydarzenie jest otwarte (po rejestracji) dla wszystkich interesariuszy problematyki miejskiej. Zwrócił uwagę na wzbogacenie programu Forum o problematykę odporności i odbudowy miast - w związku z pandemią Covid-19 i wojną w Ukrainie.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak przyznała, że wielu potencjalnych gości wydarzenia pyta o bezpieczeństwo w Polsce wobec wojny w sąsiednim państwie. "Polska jest krajem bezpiecznym, nie ma zagrożenia związanego z wojną. Warto przyjechać do Polski, warto być tutaj w Katowicach, warto dyskutować ze wszystkimi, którzy tutaj będą" - zaakcentowała.

Celem WUF jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. Forum jest okazją do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się doświadczeniami. W efekcie powstają rekomendacje dla polityk miejskich i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej.

