Jarosińska-Jedynak zaleca cierpliwość. Kiedy nowe fundusze?

Trzymanie kciuków za terminy

- Spowodowane jest to m.in. faktem, że Komisja wyznaczyła cel dotyczący poprawy jakości środowiska, cel związany z przedsięwzięciami klimatycznymi, wskazując, że 30 proc. środków przeznaczonych na politykę spójności ma być właśnie wykorzystane w obszarach związanych z kwestiami środowiskowymi - wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak.30 proc. środków na cele klimatyczne liczone jest w ramach ogólnej puli środków z polityki spójności, ale żeby spełnić te cele, należy realizować tego typu zadania zarówno na poziomie krajowym, jak i na regionalnym, więc założenie jest takie, że część tego celu 30 proc. będzie zrealizowane poprzez programy regionalne.- Jeśli chodzi o program infrastruktura i środowisko, to przede wszystkim zależy nam na takich inwestycjach jak przystosowanie do zmian klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, na kwestiach związanych z poprawą efektywności energetycznej, ale to również spore nakłady na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak.Wielu potencjalnych beneficjentów programów i środków objętych Umową Partnerstwa dotyczącą lat 2021-2027 zadaje sobie pewnie pytanie, kiedy te pieniądze będą dostępne. Nie wszystko zależy od sprawności krajowej administracji.- Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa kończymy 22 lutego. Po tym czasie, po wprowadzeniu ewentualnych zmian do Umowy Partnerstwa, będziemy przedstawiać tę umowę na poziom Rady Ministrów i po zatwierdzeniu będziemy chcieli przekazać ją Komisji Europejskiej do formalnych negocjacji - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak.Musimy jednak pamiętać o tym, że jeszcze na poziomie unijnym nie zostały zatwierdzone wszystkie akty legislacyjne potrzebne do uruchomienia pieniędzy z unijnego budżetu na lata 2021-2027.- Tylko jedno rozporządzenie, dotyczące programu Interreg jest przyjęte w całości, natomiast wszystkie pozostałe - rozporządzenie ogólne, rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego Plus, nadal nie są przyjęte przez Komisję, która podaje tu termin majowy. Mocno trzymamy kciuki, że maj zostanie przez Komisję dotrzymany, bo tak naprawdę dopiero wtedy będziemy mogli wprowadzić ostateczne rozstrzygnięcia z unijnych regulacji do projektu Umowy Partnerstwa - wyjaśnia Małgorzata Jarosińska- Jedynak.W założeniu negocjacje programów i umowy powinny zakończyć się na przełomie II i III kwartału 2021. Ministerstwo liczy na to, że pierwsze konkursy będą mogły być ogłaszane jeszcze w tym roku, tak żeby pewna pula środków już w tym roku trafiła do gospodarki.