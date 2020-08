Jarosińska-Jedynak: zamierzamy pracować nad funduszami UE niezależnie od tego czy resort funduszy pozostanie

Będziemy dalej pracować nad wdrażaniem środków Unii Europejskiej niezależnie od tego czy resort funduszy pozostanie, czy też jeśli zostanie włączony do innego ministerstwa - wynika z wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak.

"Niezależnie od tego w którym resorcie będziemy czy zostaniemy jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, czy będziemy włączeni do innego resortu, będziemy pracować dalej (nad wdrażaniem funduszy unijnych - PAP)" - powiedziała minister na antenie Polsat News pytana o to czy jej ministerstwo przetrwa rekonstrukcję rządu.

Jarosińska-Jedynak odniosła się w ten sposób do zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział PAP, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października, a plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12, a w najbardziej radykalnej wersji mówi o 11 ministerstwach. W obecnym rządzie jest 20 ministerstw.

"Może być różnie z moim resortem, chociaż w wywiadzie (prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - PAP) ono dzisiaj nie padło. Patrząc na wyzwania, które stoją przed moim ministerstwem, czyli zamknięcie starej perspektywy finansowej i dobre rozpoczęcie nowej bez opóźnień myślę, że będzie to brane pod uwagę przy ewentualnych rekonstrukcjach" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

"Każdą decyzję, która zapadnie przyjmiemy i będziemy pracować dalej, bo najważniejsze jest to żeby dobrze zainwestować środki, żeby fundusz który został nam przeznaczony na odbudowę szybko mógł zapracować w gospodarce, żeby te środki mogły być szybko przeznaczone do przedsiębiorców, żeby mogły być tworzone inwestycje, które będą pobudzać gospodarkę i będą wyprowadzać nas z kryzysu" - dodała.