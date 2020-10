Jarosław Gowin apeluje. Zarzućmy niepokojące projekty

- Nie jest tajemnicą, że ja i moje ugrupowanie reprezentujemy bardziej wolnorynkowy nurt w ramach Zjednoczonej Prawicy. Nie jest też dla nikogo tajemnicą, że najważniejszą partią naszego obozu pozostaje Prawo i Sprawiedliwość... Staram się – nawet mimo niekiedy dużej różnicy zdań - szukać tu kompromisu, który w możliwie dużym stopniu uwzględniałby program i wrażliwość każdej z trzech partii. Nie mówię, że to łatwe. Czasem się udaje, czasem nie - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

To będzie wielki test odpowiedzialności dla polskiej klasy politycznej. Ale więcej zależy od rządzących. To my musimy wyjść z inicjatywą, która przekona miliony Polaków, że intencją naszego obozu nie jest wprowadzanie rozwiązań wymuszających na kobietach heroizm.- Nie potrafię jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, co i w jakim stopniu zawiodło… Ale szerokie konsultacje i dialog zaliczam do swoich znaków firmowych.Prowadziłem takie rozmowy jako minister sprawiedliwości. A potem szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego – przypomnę tu choćby najszersze konsultacje środowiskowe od 1989 roku, gdy wspólnie ze światem akademickim wypracowaliśmy nową, przełomową ustawę. Intensywny dialog podjąłem i z pracodawcami, i ze związkami zawodowymi właściwie od pierwszego dnia mojej obecności w resorcie rozwoju, pracy i technologii.RDS rzeczywiście trawią poważne kryzysy, ale moim obowiązkiem i zarazem celem jest odbudowa autorytetu tej instytucji, stworzenie z niej jednej z najważniejszych, rzeczywistych platform konsultacji związanych z gospodarką i rynkiem pracy.Nowy resort, którym kieruję, skupia w sobie obie te dziedziny, co ma też znaczenie dla mojego podejścia do rozmów.Nawiązuję tu do wprost krytycznych słów Piotra Dudy. Tak, mam poglądy zdecydowanie wolnorynkowe i za sobą 20 lat działalności na wolnym rynku jako przedsiębiorca.I właśnie po tych doświadczeniach doskonale zdaję sobie sprawę, że sukces firmy – i całej polskiej gospodarki także – w ogromnej mierze zależy od znalezienia złotego środka dla racji pracowników i pracodawców. Każdy rozsądny przedsiębiorca będzie przecież inwestował w pracowników, a każdy uczciwy pracownik wie, że dobrobyt jego i jego rodziny zależy od sukcesu firmy.Dlatego będę dążył do równowagi między interesami przedsiębiorstw i ludzi w nich zatrudnionych. Równie ważne dla mnie są organizacje biznesowe, jak i związki zawodowe. To brzmi na razie jak piękny ogólnik, ale postaram się tę zasadę przekuć w konkretne działania i decyzje.- Nie jest tajemnicą, że ja i moje ugrupowanie reprezentujemy bardziej wolnorynkowy nurt w ramach Zjednoczonej Prawicy. Nie jest też dla nikogo tajemnicą, że najważniejszą partią naszego obozu pozostaje Prawo i Sprawiedliwość...W obu wspominanych przez pana sprawach nadal toczą się koalicyjne rozmowy. Staram się – nawet mimo dużej niekiedy różnicy zdań - szukać kompromisu, który w możliwie dużym stopniu uwzględniałby program i wrażliwość każdej z trzech partii. Nie mówię, że to łatwe. Czasem się udaje, czasem nie. Takie próby są jednak z naszej strony regułą.Jeśli zaś chodzi o konfiskatę prewencyjną… Uważam, że do czasu definitywnego wyjścia z pandemii powinniśmy zarzucić jakiekolwiek projekty, które wywołują niepokój przedsiębiorców.Dlatego sądzę, że ten projekt – jak i wiele innych procedowanych przez rozmaite resorty – trzeba odłożyć na bok. Powinniśmy bez reszty poświęcić się wspieraniu polskich firm. No i koniecznie szybko konstruować coś, co nazwałbym „tarczą prawną”, która sprawnie usuwałaby prawne czy administracyjne bariery, utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej.- To akurat dobry przykład kompromisu. Propozycja Porozumienia, by objąć nim wszystkie firmy na trzy lata, nie zyskała, niestety, akceptacji koalicjantów.Wraz premierem Mateuszem Morawieckim wypracowaliśmy jednak formułę, że z tej formy opodatkowania będą mogły skorzystać firmy mające o obroty do 100 mln zł, czyli ogromna większość polskich przedsiębiorstw.Inna sprawa do jakiego stopnia biznesmeni będą skłonni korzystać z tej możliwości, czyli przeznaczać zyski na inwestycje. To zależy od globalnej koniunktury i od pracy wielu instytucji państwowych, począwszy od sądów gospodarczych a skończywszy na administracji skarbowej.Nie popadam przy tym w hurraoptymizm. Estoński CIT to nie czarodziejska różdżka, za pomocą której skokowo i błyskawicznie poprawi się skłonność do inwestowania. Jestem jednak przekonany, że w fazie wychodzenia z pandemii będzie to instrument, który zachęci do tego wielu.Rozmowa jest fragmentem wywiadu, który ukaże się niebawem w najnowszym wydaniu Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.