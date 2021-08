Jarosław Gowin będzie odwołany z rządu. "Nie tracimy większości"

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - poinformował we wtorek na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller.

"Skuteczność rządu Zjednoczonej Prawicy jest zależna od tego i możliwa dzięki wspólnej ciężkiej pracy całej Zjednoczonej Prawicy - zarówno PiS, jak i wszystkich koalicjantów, którzy mają podpisaną umowę koalicyjną i tych, którzy wspierają rząd Zjednoczonej Prawicy" - mówił rzecznik rządu.



"Odpowiedzią na kryzys związany z epidemia był i jest nadal Polski Ład, czyli kompleksowy program zmian społeczno-gospodarczych i pod którym wspólnie w maju podpisali się wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy" - dodał.

Rzecznik rządu @PiotrMuller w #KPRM: Ze względu na słabe działania dotyczące ważnych i kluczowych ustaw dotyczących obniżenia podatków, premier @MorawieckiM zwrócił się dzisiaj do @prezydentpl z wnioskiem o odwołanie wicepremiera @Jaroslaw_Gowin. pic.twitter.com/JWyn42tf39 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 10, 2021

Müller podkreślał na konferencji prasowej, że mimo dymisji wicepremiera Jarosława Gowina zaprasza do współpracy wszystkich posłów Porozumienia, podkreślał, że posłowie będą "decydować we własnym zakresie" czy decydują się na to by kontynuować misję realizację "bardzo ważnego planu jakim jest Polski Ład".



Ocenił, że niedopełnieniem umowy koalicyjnej było to, że pomimo podpisania w maju wspólnego porozumienia programowego, Gowin kilka miesięcy później je kontestował. Podkreślił, że na to nie mogło być zgody.



Pytany, czy w tej sytuacji rozważany jest wariant wcześniejszych wyborów, rzecznik rządu powiedział: "Nie mam przekonania, byśmy stracili większość z tego powodu, jestem przekonany, że w ramach Zjednoczonej Prawicy oraz w ramach pozostałej części polskiego parlamentu znajdą się osoby, które będą popierały te korzystne reformy, które zaproponowaliśmy."

Pytany, czy ktoś zastąpi Gowina, rzecznik rządu odparł, że decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. "Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów premier Mateusz Morawiecki wykonuje obowiązki ministra w przypadku jego odwołania z funkcji, tak na razie będzie" - powiedział.



Dopytywany, czy Gowin został poinformowany o podjętej decyzji, Müller odparł, że nie wie. "Pan premier przekazał mi informację, więc to już, myślę, między panami było załatwione" - wskazał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl