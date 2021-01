Jarosław Gowin: nową politykę przemysłową będziemy realizować "od zaraz"

- Czy nowa Polityka Przemysłowa Polski to kolejny dokument strategiczny, czy konkretny plan działań, które mają się rozpocząć już niebawem i być realizowane konsekwentnie „od zaraz” przez całą dekadę? Zdecydowanie to drugie! - zapowiada w rozmowie WNP.pl Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

- Postawiliśmy na skoncentrowanie wysiłków na pięciu osiach: cyfryzacji, lokalizacji produkcji przemysłowej, bezpieczeństwie, Zielonym Ładzie i nowoczesnym społeczeństwie.Dla niektórych ten ostatni kierunek może być swego rodzaju zaskoczeniem: dlaczego przy tej okazji się nim zajmujemy? Dlatego, że do naczelnych barier rozwoju przemysłu i gospodarki należy brak odpowiedniej puli wykwalifikowanych kadr. A zatem i państwo, i szkoły czy uczelnie, i przedsiębiorcy muszą być zaangażowani w podniesieniu kwalifikacji Polaków - zwłaszcza najbardziej poszukiwanych na rynku kompetencji.W nazwie naszego ministerstwa nie przypadkiem po reformie rządu znalazła się „praca”. Po raz pierwszy od bardzo dawna rząd zdecydował się na poszukiwanie synergii między gospodarką, polityką przemysłową a rynkiem pracy. A tu do sukcesu potrzebne są właśnie wykształcone kadry, lepsze zrozumienie złożoności współczesnego świata (nie tylko zresztą gospodarczego) i kultury kooperacji oraz większy niż obecnie kapitał zaufania.Inny wymiar NPP stanowi cyfryzacja. Tu wszelkie sążniste wyjaśnienia są zbyteczne: zmiany technologiczne, w których każdy z nas – czasem chcąc nie chcąc - uczestniczy, przeobrażą nie tylko biznes, ale i nasz sposób życia.Cyfryzacja, a także Zielony Ład należą też do priorytetów Komisji Europejskiej; razem będą stanowić 60-procentowy komponent inwestycji w europejskim planie odbudowy.- Tak, ogólnoeuropejskie, a w przypadku cyfryzacji – światowe. Co do Zielonego Ładu – to proces uniwersalny, postępujący i nieodwracalny; wielkim błędem jest poczytywanie go (niekiedy: wyłącznie) jako zagrożenie dla tradycyjnej gospodarki.W pewnym stopniu uzasadnione są jednak opinie, że poprzez śrubowanie ekologicznych standardów kraje „starej Unii” próbują narzucić niezbyt sprawiedliwe reguły konkurencji pozostałym państwom unijnym. Tyle że nie ma się co obrażać na rzeczywistość; należy podejść do tego w kategoriach szansy. To rodzaj gry interesów – w tym gospodarczych. I nie stoimy tu na przegranej pozycji.Jeśli zaś chodzi o drogowskazy „lokalizacja” i „bezpieczeństwo”… Bardzo wyraziście zaznaczyły swą wagę w czasie pandemii. Przeniesienie dużej części produkcji przemysłowej poza granice naszego kontynentu zagroziło suwerenności ekonomicznej, a nawet bezpieczeństwu Europejczyków.Na początku pandemicznego kryzysu okazało się na przykład, że tzw. substancje czynne (potrzebne do wytwarzania medykamentów) produkowane są właściwie wyłącznie w Indiach czy Chinach. Już nie mówię o wielokrotnie wałkowanej ogólniejszej formule zaburzenia łańcucha dostaw… W tym sensie większy nacisk na lokalny wymiar produkcji i przemysł przekłada się wprost na wektor, który nazwaliśmy bezpieczeństwo.Polska startuje tu zresztą z niezłej pozycji. Przypomnę tylko, że udział sektora wytwórczego w wartości dodanej wytwarzanej w naszym kraju wyniósł w 2019 r. 18,9 proc, a średnia dla całej Unii to 15,5 proc.Trzeba tę przewagę na starcie zmian od razu wykorzystać, bo podobne analizy przeprowadzają też inne resorty w krajach europejskich. Pewnie i wnioski o przyszłości zreformowanego przemysłu będą z gruntu podobne. Konkurencja nie zasypia gruszek w popiele...- Ówczesny premier, Donald Tusk stwierdził nawet, że mam „pozytywną szajbę” na tle deregulacji. To się nie zmieniło…Jeszcze jako minister sprawiedliwości przygotowałem trzy duże deregulacyjne transze, rozumiane jako otwarcie zawodów reglamentowanych. Ale to tylko cząstka tego, co trzeba zrobić, by ułatwić przedsiębiorcom działalność.Konstytucja dla Biznesu stanowi duży krok naprzód, ale mam pełną świadomość jej ograniczonych skutków, gdyż w ślad za nią nie podążyły w wystarczającym stopniu usługi cyfrowe, no i niestety nie zmieniła się mentalność - praktyka działania wielu instytucji.- Prace deregulacyjne w resorcie rozwoju są kontynuowane – liderem jest wiceminister Marek Niedużak, główny autor Konstytucji dla Biznesu.Premier Mateusz Morawiecki powołał też międzyresortowy zespół ds. usuwania barier administracyjnych. Tu w mniejszym stopniu chodzi o zmiany ściśle legislacyjne, a bardziej o uproszczenie rutynowych procedur administracyjnych. Na czele tego gremium stoi inny z moich współpracowników – pani minister Anna Kornecka. I ona także odpowiada za ułatwienia w bardzo istotnej dla gospodarki, ale też i ważnej ze względów społecznych dziedzinie: mieszkalnictwie.Notabene: dobrym przykładem redukcji „toru administracyjnych przeszkód” jest cyfryzacja procesu budowlanego, która w ogromnej mierze już się dokonała.Wielkie deregulacyjne nadzieje pokładamy w pracach nad Białą Księgą Rozwoju Przemysłu. Zaprosiliśmy przedsiębiorców, przemysłowców do wskazywania konkretnych przeszkód i barier w ich działalności. Będziemy się starali w jak największym stopniu uwzględnić ich postulaty.- Tym razem nie warto wymyślać prochu, lecz po prostu skorzystać z cudzych, dobrych doświadczeń - z adaptacją do naszych warunków i potrzeb.W tym przypadku idzie o współpracę z wytypowanymi branżami, w ramach której obie strony biorą na siebie zobowiązania. Na przykład rząd zapewni poprawę regulacji prawnych, postęp inwestycji infrastrukturalnych czy stworzenie i sfinansowanie odpowiedniej agendy badawczej. A jakiś sektor przemysłowy weźmie na siebie gwarancje m.in. ograniczenia emisji czy szkolenia pracowników.- Dotknął pan ważnego, delikatnego punktu… Partnerem dla rządu muszą być branże, a nie poszczególne przedsiębiorstwa. To też rodzaj testu dla biznesu, czy potrafi zorganizować się tak, by przezwyciężyć partykularyzmy i być dla administracji państwowej kompetentnym, ale też wymagającym i odpowiedzialnym partnerem.A które branże zostaną zaproszone do takich kontraktów i na czym one w szczegółach mają polegać? Będzie to efektem pracy najpierw na Białą Księgą i w ogóle NPP, a potem przedmiotem wielomiesięcznych negocjacji z sektorami – tymi, które mają duży potencjał rozwojowy, ale potrafią też wyłonić jednolitego „kooperanta” dla administracji rządowej.- Powiedział pan o zobowiązaniach rządu. Ja bym tu mówił raczej o nowej filozofii wydawania publicznych pieniędzy!Od wielu lat w praktyce, niezależnie od przepisów, w przetargach publicznych liczy się kryterium najniższej ceny. Jakie są częstokroć tego następstwa? Niska jakość produkcji czy usług, kiepska infrastruktura, którą trzeba poprawiać, ale też zmarnowany potencjał rozwojowy tkwiący w zamówieniach na taką skalę. Od 1 stycznia weszła w życie zmodyfikowana ustawa o zamówieniach publicznych, która ma uśmierzyć te problemy.Wiadomo, że słabą stroną polskiej gospodarki – również pod rządami Zjednoczonej Prawicy – pozostaje poziom inwestycji. W czasach pandemii gotowość inwestowania u prywatnego biznesu z oczywistych względów dodatkowo zmalała. Tym większa jest rola wielkich przedsięwzięć publicznych.Chcemy jednocześnie, by służyły one unowocześnieniu przemysłu i warunków życia obywateli. W nowej filozofii zamówień publicznych ze zwielokrotnioną siłą położymy zatem nacisk np. na cyfryzację, „zielone produkty”, zaawansowane technologie. Ważnym instrumentem będą także zamówienia przedkomercyjne, dotyczące produktów niedostępnych jeszcze na rynku.A jak doprowadzić do większej niż dotychczas polonizacji zamówień publicznych? Unijne prawo zabrania preferencji pod kątem nacji kapitału właścicielskiego firm. Ale w nowym Prawie zamówień publicznych i w nowej filozofii działania szerzej otwieramy furtki dla sektora MSP, co w naturalny i dozwolony prawnie sposób wydatnie zwiększy szanse naszych firm na konkurencję z podmiotami zagranicznymi.- To kontynuacja, ale ze świeżymi elementami, z dopełnieniem. Pamiętajmy, że – z inicjatywy zarządzanego wówczas przeze mnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz resortu rozwoju, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego, a potem przez Jadwigę Emilewicz – parlament uchwalił wiele ustaw wspierających wzrost innowacyjności.Fakt, w unijnych rankingach nadal jesteśmy dość daleko, ale jednak udało nam się osiągnąć poziom 1,2 proc. PKB na badania i rozwój, a nakłady na innowacyjność w poprzedniej kadencji podwoiły się.Wtedy koncentrowaliśmy się na działaniach horyzontalnych, skierowanych do całej gospodarki. W postcovidowych czasach coraz ważniejsze będzie zaś różnicowanie instrumentów – szycie rozwiązań na miarę w konsultacjach z przedstawicielami branż.- Widzę w tym głęboki sens, czyli konstruowanie instytucjonalnego zaplecza czy wręcz instrumentów stymulacji polityki przemysłowej w pożądaną, nowoczesną stronę; przecież ostatnia część nazwy („technologia”) mojego resortu nie jest ornamentem.Ustawę o działach tymczasem zawetował pan prezydent, choć bynajmniej nie z powodu zmiany nadzoru nad Siecią Badawczą Łukasiewicz czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Liczymy jednak, że nowa ustawa o działach zyska szybko akceptację głowy państwa i natychmiast zostanie wprowadzona w życie.- Niezwykle wysoko oceniam pracę dyrektora Wojciecha Kamienieckiego dla usprawnienia pracy i reform w Centrum - co przecież niełatwe, bo NCBR musi realizować projekty, ogłaszać liczne konkursy, a zarazem wewnętrznie się transformować.Ważnym elementem reorientacji działań tej instytucji pozostaje właśnie uzupełnienie misji Centrum o rolę analityczno-ekspercką – i taki kierunek ma moje 100-procentowe poparcie.Tym bardziej, że zgadzam się z pańską diagnozą: niedostatecznie mocne zaplecze eksperckie zalicza się do najistotniejszych przyczyn słabości polskich polityk publicznych.- Jednym z przejawów nowej misji mego ministerstwa jest przejęcie nadzoru także nad Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Po prostu: musi ona w sposób dużo skuteczniejszy niż do tej pory stać się instrumentem wspierania proeksportowych inwestycji i wysiłków.I tu tylko szczegół proeksportowej postawy naszego resortu: moim zdaniem warto zaktywizować i uwypuklić w kontraktach branżowych pomoc państwa w kontaktach z organizacjami czy instytucjami międzynarodowymi, choćby zintensyfikować instruktaż i wsparcie udziału polskich firm w ich przetargach. Ale podkreślam: moim zdaniem. Czy podzielają je przedsiębiorcy, okaże się w trakcie prac nad Białą Księgą.- Z dzisiejszej perspektywy widać, że tamte obawy nie potwierdziły się i nie znalazły odzwierciedlenia w decyzjach, bo zagranicznych inwestycji w Polsce za rządów Zjednoczonej Prawicy mamy rekordowo dużo.Chcę podkreślić bardzo pozytywną rolę tego kapitałowego zaangażowania dla polskiej gospodarki – a już zwłaszcza w pierwszej dekadzie po upadku komunizmu, kiedy dramatycznie brakowało u nas kapitału, nowoczesnych technologii, racjonalnych metod zarządzania, już nie mówiąc o miejscach pracy, które te inwestycje tworzyły.Dzisiaj umacnia się jednak - nie tylko w Polsce - świadomość, że kapitał ma jednak narodowość, a już zwłaszcza w czasach kryzysu; tak było w roku 2008/2009 i w pewnym stopniu w roku 2020. Firmy rodzime wykazują dużo większą skłonność do inwestowania u siebie niż „filie” przedsiębiorstw zagranicznych. To proces uniwersalny - w dużej mierze także gospodarczo-finansowej natury, a nie tylko politycznej.Kiedy w ramach NPP mówimy o haśle „3 x P” („polskie firmy, polskie technologie, polskie produkty”), to mocno akcentuję: przez „polskie firmy” rozumiemy nie tylko przedsiębiorstwa w rękach naszego kapitału (choć - nie ukrywam - najbardziej cieszę z ich sukcesów), ale wszystkie firmy działające w naszym kraju. Pod warunkiem oczywiście, że uczciwie płacą tutaj podatki…To oczywiste, że NPP to nie żaden kurs na gospodarczą autarkię, ale na wzmocnienie potencjału rozwojowego firm w Polsce.- W moim pojęciu - o jedno i drugie. Oczywiście podstawą pozostanie przygotowanie młodych pokoleń Polaków na błyskawiczne zmiany rynku pracy. Należy czym prędzej porzucić tradycyjne myślenie: najpierw jest faza uczenia, a etap pracy pozostaje czasem zdobywania praktycznych doświadczeń. Oczywiste coraz bardziej się staje, że uczyć się trzeba będzie przez całe życie.Dlatego kluczowe jest – zwłaszcza w najważniejszych obszarach gospodarki - mnożenie wysokiej klasy kadr poprzez przeprofilowanie i rozwój szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, zmiany oraz podnoszenie kompetencji, zamawianie efektów kształcenia czy zwielokrotnienie firm kształcących swą przyszłą kadrę.To paląca kwestia, gdyż nawet dziś - mimo pandemicznego kryzysu - barierą rozwojową pozostaje też niedobór pracowników – i w gałęziach tradycyjnych, jak budownictwo, i w tych najnowocześniejszych, jak cyfryzacja.Moim zdaniem pora jest też już najwyższa na zmianę polityki imigracyjnej. Będę mocno optował za poszerzeniem dostępu do polskiego rynku pracy w tych sektorach, gdzie szczególnie brakuje rąk do pracy.- Pamiętam głośny swego czasu rysunek Andrzeja Mleczki… Oto powalony i oszołomiony słoń wraz z odchodzącym od niego statecznym krokiem żółwiem – i podpis: „Są takie chwile w życiu żółwia, że musi przywalić”.Rzeczywiście, reformę nauki szkolnictwa wyższego wprowadzałem z zastosowaniem bardzo szerokiego, długotrwałego dialogu. To była adekwatna metoda wobec tamtego wyzwania. Ale teraz muszę „przywalić”!Dialog ze środowiskami biznesowymi jest znakomitą drogą do opracowania NPP, lecz nie mamy na to komfortu trzech lat… Właściwe są trzy miesiące, by wypracować odpowiednie instrumenty i przygotować się do ich stopniowego uruchomienia już od drugiej połowy tego roku.Jesteśmy w stanie pogodzić szybkie tempo pracy z jej efektywnością i dobrymi wynikami. Choć oczywiście dużo będzie zależało od partnerów – organizacji pracodawców czy związków zawodowych.- Plan dla Pracy i Rozwoju to taki projekt parasolowy, agregujący różne strategiczne obszary działalności MRPiT, którego jednym z naczelnych elementów jest NPP.A kontekst unijny? UE w dokumencie „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” potwierdziła dążenie do przywrócenia silnego sektora przemysłowego, znów uznając go za motor dla gospodarki i gwarant suwerenności ekonomicznej.Łatwo dostrzec, że mamy z Brukselą wiele wspólnych priorytetów, niekiedy wymaganych przez KE - czyli np. stawianie na cyfrowy czy niskoemisyjny przemysł. Polska polityka przemysłowa musi jednakże odzwierciedlać naszą sytuację i specyfikę gospodarczą, polityczną, demograficzną… Nie można tu być tu papugą; trzeba analizować tendencje w gospodarce światowej i politykę Unii i na tej kanwie wypracowywać własne rozwiązania.- Niewątpliwie także w dobie zawirowań polityczno-gospodarczych przemysł pozostaje stabilizatorem społeczno-gospodarczego bezpieczeństwa - chociażby dlatego, że inwestycje przemysłowe są z reguły wieloletnie.Bardzo ważne w czasach pandemii okazało się też, o czym wspominałem, lokowanie produkcji w Unii i - co dla najważniejsze - w Polsce. Tzw. nowa industrializacja Europy będzie sprzyjać wzrostowi inwestycji - z obszarem supernowoczesnych technologii włącznie - w naszym kraju, również z uwagi na dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej.Potraktujmy jako naukę fascynację w przeszłości krajów „starej Unii” usługami i odróbmy lekcję, jak owe zachwianie gospodarczych proporcji traktować, jeśli chcemy być w końcu zamożnym i bezpiecznym społeczeństwem.