Jarosław Gowin o rekonstrukcji rządu Morawieckiego

Rozmawiamy w sprawie kształtu przyszłego rządu, najpierw potrzebny jest dobry program. Trwają negocjacje – powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Jarosław Gowin, lider Porozumienia, były wicepremier, który ujawnił również, na jakich warunkach byłby skłonny wejść do rządu po rekonstrukcji.

Jeżeli wśród priorytetów rządu będą "wojny kulturowe" to "nie będzie to rozwiązanie w którym chciałbym partycypować” - zapowiedział Jarosław Gowin podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w rozmowie z Rafałem Kergerem, redaktorem naczelnym WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl.

Jego zdaniem priorytetem powinna być skuteczna walka z pandemią i stawienie czoła kryzysowi gospodarczemu.

Jarosław Gowin popiera pomysł zmniejszenia liczby ministerstw. Jego zdaniem optymalna liczba to 14. Dziś ministerstw jest 20.



Jarosław Gowin przyznał podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że od kilku tygodni trwają intensywne rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, prowadzone przez pełnomocników trzech ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę. - W najbliższych dniach, może nawet jeszcze w tym tygodniu, nadejdzie moment, w którym spotkają się liderzy trzech partii – ujawnił lider Porozumienia.



Do spotkania może dołączy także Mateusz Morawiecki.



Były wicepremier nie chciał mówić o składzie nowego gabinetu. - Rozmowy nie powinny zaczynać się od personaliów, najpierw musimy uzgodnić kwestie programowe – powiedział. - Nie jest tajemnicą, że są różnice programowe między trzema partiami - stwierdził, dodając, że jedna z nich koncentruje się na czymś co można nazwać „wojną kulturową”.



Ujawnił również pod jakimi warunkami wejdzie do rządu. - Podejmę decyzję, gdy będą znane priorytety programowe rządu – powiedział, zaznaczając, że jeśli „wojny kulturowe” znajdą się wśród tych priorytetów „nie będzie to rozwiązanie w którym chciałby partycypować”. Jego zdaniem priorytetem powinna być skuteczna walka z pandemią i stawienie czoła kryzysowi gospodarczemu.

Jarosław Gowin poparł również pomysł Mateusza Morawieckiego zmniejszenia liczby ministerstw. - Nie wszystkie nowo utworzone ministerstwa wydają się niezbędne. Doszło do podziałów niektórych resortów podyktowanych względami pozamerytorycznymi – stwierdził były wicepremier, wymieniając w tym kontekście ministerstwa klimatu i środowiska, oraz rozwoju i funduszy europejskich. Jego zdaniem optymalna liczba resortów to 14. - Mniejsza liczba ministerstw mogłaby się odbyć na sprawności ich funkcjonowania – powiedział.



Ujawnił też stanowisko negocjacyjne swojej formacji podczas negocjacji rządowych. - Nie poprzemy bardzo zaskakującego dla nas pomysłu wprowadzenia tzw. konfiskaty prewencyjnej – stwierdził Jarosław Gowin. - Mam nadzieję, że rząd się z tego wycofa, a jeśli się nie wycofa, to będzie musiał szukać poparcia dla tego pomysłu po stronie opozycji i nie spodziewam się, żeby znalazł – dodał. Opowiedział się również za wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT dla wszystkich firm na 3 lata (obecnie ma on obejmować tylko mniejsze firmy).



- Jestem przekonany, że świat który pamiętamy sprzed marca 2020 roku odszedł w przeszłość. Świat, w którym przyjdzie nam żyć w najbliższych latach będzie najeżony większymi zagrożeniami i wyzwaniami. Tym ważniejsze jest, żeby państwo funkcjonowało jak najsprawniej – powiedział Jarosław Gowin.