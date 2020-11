Jarosław Gowin: we wtorek informacja w sprawie otwarcia branży narciarskiej

Trwają uzgodnienia w sprawie reżimu sanitarnego dla stacji narciarskich. Jeszcze w poniedziałek będą zakończone – poinformował rzecznik GIS Jan Bondar. Według zapowiedzi wicepremiera i szefa MRPiT Jarosława Gowina we wtorek ma być ogłoszona decyzja o otwarciu, po uzyskaniu akceptacji GIS, branży narciarskiej.

Rzeczniczka Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Sylwia Groszek powiedziała, że podczas poniedziałkowego e-spotkania przedstawicieli ośrodków narciarskich z wicepremierem Gowinem padło zapewnienie, że wyciągi narciarskie ruszą w nadchodzącym sezonie zimowym, ale w reżimie sanitarnym.



"Udało nam się wypracować kompromis tak, żeby branża narciarska w ostrym reżimie sanitarnym, ale bezpiecznym dla narciarzy i snowboardzistów, mogła ruszyć. Wszystkie wypracowane wytyczne będą konsultowane z głównym inspektorem sanitarnym i czekamy na ostateczną akceptację. Mam nadzieję, że jutro będziemy mogli powiedzieć o szczegółach" - stwierdziła. Dodała, że będą to wymogi sanitarne podobne do obowiązujących w innych branżach.





Wypracowanie reżimu sanitarnego zapewniającego bezpieczeństwo turystów i pracowników stoków narciarskich - to temat konsultacji premiera @Jaroslaw_Gowin z branżą narciarską. Kontynuujemy procedowanie z @GIS_gov protokołów bezpieczeństwa sanitarnego - min. @GutMostowy pic.twitter.com/uaMnLlFdtt — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) November 23, 2020

W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zimowa przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie rozłożone na kilka turnusów.



Na rządowej stronie gov.pl napisano, że dzieci i młodzież pozostaną w domach ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. Po tych informacjach przedstawiciele branży narciarskiej mówili, że decyzja o skumulowaniu ferii zimowych to potężny cios i że nie wiadomo, czy ośrodki narciarskie na zimę będą zamknięte, czy dopuszczone do działalności.