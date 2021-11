Jarosław Kaczyński dopuszcza weto pakietu "Fit for 55"

Wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie chce w tej chwili rozstrzygać, czy Polska zawetuje unijny pakiet "Fit for 55", ale - jak dodał - na pewno taka opcja też wchodzi w grę.

Wskazywał, że Polska buduje elektrownie gazowe, a także elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim oraz będzie budować energetykę atomową. "Zrobimy wszystko, co trzeba, ale jest kwestia tempa" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Mamy dobrą sytuację gospodarczą; w niedługim czasie przedstawimy społeczeństwu pakiet antyinflacyjny - powiedział Jarosław Kaczyński. Ocenił, że będzie on w znacznej mierze skuteczny.

W wyemitowanej we wtorek rozmowie w Polskim Radiu24 szef PiS został zapytany, czy w związku z tym, że nadal nie jest zaakceptowany przez Komisję Europejską Krajowy Plan Odbudowy, Polska może zawetować unijny program "Fit for 55".

Szef PiS zaznaczył, że nie chce w tej chwili rozstrzygać, czy będzie weto. "Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę" - zaznaczył. Dodał, że trzeba brać pod uwagę, że Polska, ze wszystkich krajów UE, znajdowała się na starcie w najgorszej sytuacji.

Wskazywał, że Polska buduje elektrownie gazowe, a także elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim oraz będzie budować energetykę atomową. "Zrobimy wszystko, co trzeba, ale jest kwestia tempa. Próbuje się narzucić takie tempo, które nie doprowadzi do tego, że Polska będzie miała mniejsze emisje, tylko doprowadzi do tego, że - używając znanego powiedzenia - pójdziemy z torbami" - ocenił.

Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą "Fit for 55" ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990.

Wkrótce pakiet antyinflacyjny

Kaczyński w Polskim Radiu 24 został zapytany o opinię do oceny europosła PiS Ryszarda Legutko, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce obalić polski rząd.



"Myślę, że tego rodzaju myśli nie są obce przynajmniej części członków KE, ale wszystko w naszych rękach" - odparł. Zaznaczył, że Polska nie jest w sytuacji Włoch czy Grecji, gdzie - jak mówił - takie przedsięwzięcia się udały.



Kaczyński powiedział, że sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Zaznaczył, że co prawda inflacja jest zbyt duża, "ale będzie przedstawiony społeczeństwu pakiet antyinflacyjny i wydaje mi się, że będzie on w znaczniej mierze skuteczny".



Dodał, że "pewne obiektywne procesy ekonomiczne" również powinny doprowadzić do tego, że problem inflacji wciągu kilku najbliższych miesięcy spadnie.

Większość PiS niewielka, ale stabilna

Szef PiS stwierdził, że jego ugrupowanie ma "niewielką, ale stabilną większość w parlamencie. "I w żadnym razie nie mamy zamiaru się poddawać" - powiedział Kaczyński. "To naprawdę wielka degradacja państwa i degradacja narodu, w końcu dużego narodu europejskiego, jeśli mu się zmienia rząd. Będą wybory, mam nadzieję, że w 2023 roku i wtedy społeczeństwo zdecyduje" - mówił Kaczyński.



Został też zapytany czy istnieje korelacja działań KE z działaniami szefa PO Donalda Tuska. "Donald Tusk kiedyś tajemniczo powiedział, że on wie jaką drogą Platforma dojdzie do władzy i kilka jeszcze innych osób, które powinny wiedzieć też wiedzą, ale innym to on nie powie, więc proszę sobie wyciągnąć z tego wnioski, bo sądzę, że one są dosyć łatwe do wyciągnięcia" - odparł szef PiS.

