Jarosław Kaczyński: Możliwe jeszcze dalej idące decyzje w sprawie wydatków rządowych

Może będziemy musieli się zastanowić nad jeszcze dalej idącymi decyzjami w sprawie wydatków rządowych, żeby zachować poziom życia społecznego i dużo wydawać na zbrojenia – mówił w sobotę w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kaczyński poruszył w Kołobrzegu wątek agresji Rosji na Ukrainę i polskich wydatków na obronność.

Podkreślił, że na obronę musimy w kraju wydawać "dużo, dużo więcej niż przedtem". "Bo to jest kwestia najbardziej elementarna, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa naszej suwerenności i uniknięcia tego, żebyśmy podzielili los Ukrainy" - powiedział.

Kaczyński powtórzył swoją wypowiedź z innych spotkań - zapytał, co stałoby się z Ukrainą, gdyby nie potrafiła się bronić i gdyby została w kilkanaście dni zajęta przez Rosjan.

"Byłby dzisiaj problem dyplomatyczny, pewnie jakieś sankcje, jakieś protesty pewnie byłyby, ale nic więcej" - ocenił.

W ocenie lidera PiS to skuteczna twarda obrona Ukrainy spowodowała, że mamy teraz problem o charakterze światowym. "To starcie dzisiaj jest światowe" - mówił, przypominając o konsekwencjach ekonomicznych.

Zaznaczył, że obecnie mamy dużo droższy pieniądz niż dotąd. "Dzisiaj trudno pożyczać i procenty są wysokie, to mimo wszystko chcemy zachować poziom życia społecznego i musimy dużo wydawać na zbrojenia" - powiedział.

Powiedział, że jeśli sytuacja nadal będzie się zaostrzać, trzeba będzie się zastanowić "nad jeszcze dalej idącymi decyzjami".

"No ale od tego jesteśmy, bo ja tutaj co prawda nie jestem w tej chwili w rządzie, bylem w nim 20 miesięcy teraz nie jestem, ale mówię - chyba mam do tego jakieś prawo jako szef partii rządzącej mówić w imieniu rządu - będziemy to jakoś łatać, zbierać i damy radę" - zadeklarował. "Damy radę i w tej sprawie" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl