Jarosław Kaczyński o referendum: "nie" w sprawie likwidacji bariery – to odpowiedź polskich patriotów i rozsądnych ludzi

Odpowiedź "nie" w referendum przy pytaniu o poparcie likwidacji bariery na granicy z Białorusią to odpowiedź polskich patriotów i ludzi rozsądnych – mówił w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w niedzielę na dożynkach w Paradyżu (woj. łódzkie) mówił o nadchodzącym referendum, które według niego jest "przedmiotem sporu". Podkreślił, że pytanie o barierę na granicy Polski z Białorusią, jeśli spojrzeć na nie szerzej, dotyczy "zupełnie zasadniczej sprawy - czy mamy bronić polskich granic?".

"Czy mamy ich bronić i to nie tylko przed imigrantami, przed prowokacjami. Dzisiaj prowokują białoruskie służby, ale może prowokować także nieporównanie groźniejsza Grupa Wagnera. Ale także, w najgorszym wypadku, przed obcymi wojskami. Możemy się domyślić jakimi" - powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że szerzej to pytanie oznacza także, czy mamy bronić Polski na granicy, czy dopiero na linii Wisły. "Czy mamy walczyć, jak to się mówi w NATO, o każdy centymetr kwadratowy polskiej ziemi" - dodał.

"Odpowiedź +nie+ oznacza, że się nie zgadzamy na burzenie muru, a także nie zgadzamy się na te wszystkie koncepcje, które w istocie sprowadzają się do kwestionowania konieczności imperatywu obrony polskich granic, to jest odpowiedź polskich patriotów. Ale to jest także odpowiedź ludzi rozsądnych, którzy po prostu chcą żyć spokojnie, w rozwijającym się kraju" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl