Jarosław: Ok. 9,3 mln zł na remont drogi powiatowej

Ok. 9,3 mln zł będzie kosztować kompleksowa przebudowa siedmiokilometrowego odcinka drogi Kidałowice–Rokietnica na terenie powiatu jarosławskiego (Podkarpackie). Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jak poinformował starosta jarosławski Stanisław Kłopot, przebudowa drogi już się rozpoczęła i jest to to jedna z największych inwestycji drogowych w powiecie. "To też jedna z najważniejszych arterii drogowych w naszym powiecie" - dodał.

Na przebudowę drogi Kidałowice-Rokietnica samorząd otrzymał ponad 6 mln zł z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Sama przebudowa potrwa trzy lata, zakończenie prac zostało zaplanowane na drugą połowę 2023 r. W ramach przebudowy jezdnia będzie poszerzona do 6 metrów, powstaną też utwardzone pobocza oraz chodniki na terenie zabudowanym.

Na czas prowadzonych prac kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Jak informuje starostwo, na etapie prac przetargowych jest także kolejna duża inwestycja drogowa w powiecie, również współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli trasa Pruchnik-Kramarzówka-Helusz o długości 9 km.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl