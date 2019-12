Jarosław: Powiat przebuduje m.in. ulicę Kolejową w Radymnie

Przebudowa ul. Kolejowej w Radymnie i budowa ronda w Wiązownicy - m.in. te inwestycje planuje powiat jarosławski dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych przez powiat z dofinansowaniem FDS wyniesie ok. 14 mln zł.

Jak poinformował PAP starosta jarosławski Stanisław Kłopot, samorząd już wcześniej otrzymał dofinansowanie z FDS na dwie inwestycje. "Ostatnio dowiedzieliśmy się, że także trzy kolejne nasze wnioski zostały zaakceptowane. Wysokość dofinansowania tych trzech inwestycji wynosi od 50 proc. do 80 proc. całości prac i zostanie ostatecznie ustalona przez Ministerstwo Infrastruktury" - dodał.

Kłopot podkreślił, że wnioski dotyczą "istotnych inwestycji drogowych".

Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie to rozbudowa dróg powiatowych wraz z budową małego ronda w Wiązownicy (wartość prac to ok. 4,4 mln zł); przebudowa drogi Makowisko - Bobrówka (ok. 1,6 mln zł) oraz przebudowa ul. Kolejowej w Radymnie (ok. 1,3 mln zł). Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

W tym roku powiat otrzymał już dofinansowanie z FDS na dwie inwestycje drogowe - na przebudowę drogi Sośnica - Zadąbrowie (początek prac w przyszłym roku) oraz zakończoną już przebudowę mostu w Surmaczówce.

W sumie wartość wszystkich pięciu inwestycji, które zostaną dofinansowane z FDS, wyniesie ok. 14 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętą przed rokiem ustawą o FDS, wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co pozwala na realizację także większych projektów, łączących gminy i powiaty. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wydatków kwalifikowanych zadania. Na większe wsparcie mogą liczyć najuboższe gminy i powiaty.