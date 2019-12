Jarosław: Powiat przeznaczył w br. na inwestycje drogowe ponad 17 mln zł

W tym roku samorząd powiatu jarosławskiego na Podkarpaciu przeznaczył ponad 17 mln zł na inwestycje drogowe. W sumie wśród 40 inwestycji jest m.in. remont ul. Żeromskiego w Jarosławiu i ulicy Kolejowej w Radymnie.

Jak poinformował PAP starosta jarosławski Stanisław Kłopot, kilkanaście inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji i zakończą się w przyszłym roku.

Starosta dodał, że największą inwestycją samorządu w tym roku była kontynuacja likwidacji osuwiska i szkód drogowych w Świebodnej. Wartość prac wyniosła blisko 5 mln zł.

"Nie zapomnieliśmy także o drogach i chodnikach na terenie całego powiatu. Dużym sukcesem było pozyskanie środków spoza naszego budżetu powiatowego, czy to z rezerwy budżetu państwa, czy z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze pozyskaliśmy również we współpracy z gminami" - podkreślił Kłopot.

Jak podał starosta, tylko w Jarosławiu zrealizowanych w tym roku było osiem inwestycji drogowych o wartości blisko 3 mln zł. Wśród nich był m.in. remont ulicy Żeromskiego.

Z Funduszu Dróg Samorządowych powiat otrzymał dofinansowanie na rozbudowę dróg powiatowych wraz z budową małego ronda w Wiązownicy (wartość prac to ok. 4,4 mln zł); przebudowę drogi Makowisko - Bobrówka (ok. 1,6 mln zł) oraz przebudowa ul. Kolejowej w Radymnie (ok. 1,3 mln zł). Z tego rządowego programu dofinansowana została też przebudowa drogi Sośnica-Zadąbrowie, przebudowany został też most w Surmaczówce. W sumie wartość wszystkich pięciu inwestycji, które zostaną dofinansowane z FDS, wyniesie ok. 14 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętą przed rokiem ustawą o FDS, wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co pozwala na realizację także większych projektów, łączących gminy i powiaty. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wydatków kwalifikowanych zadania. Na większe wsparcie mogą liczyć najuboższe gminy i powiaty.